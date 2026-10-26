L'approfondimento|
Economia francescana e nascita dei Monti di Pietà: se ne parla a Lucca
Appuntamento per il Festival economia e spiritualità venerdì 6 novembre alle 16,30 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca
Un momento di approfondimento e di riflessione sulla natura e la nascita del sistema bancario italiano, che in molti casi affonda le radici nei Monti di Pietà, di fondazione francescana.
Il Festival economia e spiritualità e la Fondazione Banca del Monte di Lucca invitano a partecipare a un incontro speciale che si inserisce nelle iniziative per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, e realizzato con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Lucca e del Comune di Lucca.
L’appuntamento, ad ingresso libero, è all’auditorium del Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 a Lucca) venerdì 6 novembre alle 16,30, con l’evento dal titolo L’economia francescana e la nascita dei Monti di Pietà.
Al centro della riflessione il tema dell’economia francescana, considerata da molti storici una delle prime radici dell’economia civile di mercato e il rapporto tra l’economia francescana, i Monti di Pietà e le Banche del Monte, tra cui quella lucchese, eredi naturali dei Monti di Pietà.