Economia francescana e nascita dei Monti di Pietà: se ne parla a Lucca

Un momento di approfondimento e di riflessione sulla natura e la nascita del sistema bancario italiano, che in molti casi affonda le radici nei Monti di Pietà, di fondazione francescana.

Il Festival economia e spiritualità e la Fondazione Banca del Monte di Lucca invitano a partecipare a un incontro speciale che si inserisce nelle iniziative per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, e realizzato con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Lucca e del Comune di Lucca.