Lucca sul podio per il weekend di Ognissanti: è la seconda meta più ricercata dagli italiani

Nella classifica delle top 30 destinazioni più ricercate su Holidu.it, Lucca si posiziona al secondo posto. Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze tra i maggiori d’Europa, ha analizzato le ricerche e i prezzi delle case vacanza sul sito per realizzare la classifica delle 30 mete più gettonate dagli italiani per il weekend di Ognissanti, indicando anche il prezzo medio per ciascuna destinazione.

Lucca resta sul secondo gradino, confermando la posizione raggiunta lo scorso anno. La città toscana, dove proprio nel corso di questo fine settimana si svolge Lucca Comics & Games, importante evento legato al mondo del fumetto che ogni anno attira moltissimi visitatori da ogni parte del Paese, si conferma tra le preferite anche quest’anno, e il prezzo medio risulta essere 127 euro.

Toscana e Lombardia sono a pari merito con 5 località ciascuna. Per la Toscana ci sono Lucca al secondo posto, Firenze al settimo, Pisa al quindicesimo, Viareggio al ventisettesimo e Livorno al trentesimo. Lucca e Firenze sono in top 10.

Holidu ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani sul sito holidu.it per soggiorni aventi data di check-in compresa tra il 29 e il 31 ottobre e data di check-out compresa tra l’1 e il 3 novembre e ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate.