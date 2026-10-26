Raccolti dagli scout oltre 90 chili di rifiuti fra Vicopelago e Gattaiola

Oltre 90 chili di rifiuti raccolti, 28 bambini coinvolti e un importante messaggio di attenzione e rispetto per l’ambiente. È il bilancio della bella iniziativa promossa ieri (25 ottobre), dall’Aspl (Associazione Scout della Provincia di Lucca), che ha visto un gruppo composto da 28 bambini e due adulti impegnato in un’attività di pulizia del territorio, lungo un percorso partito da Vicopelago e arrivato fino alle cave di Gattaiola.

Un gesto concreto di cittadinanza attiva che ha permesso di rimuovere una notevole quantità di rifiuti abbandonati, restituendo maggiore decoro alle aree attraversate e offrendo, soprattutto, un esempio virtuoso di sensibilità ambientale e impegno collettivo.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso dell’amministrazione comunale e di Sistema Ambiente, che hanno voluto sottolineare il valore educativo e sociale di un’attività capace di coinvolgere direttamente le nuove generazioni nella tutela del territorio.

“Vogliamo ringraziare di cuore l’Associazione Scout Provincia di Lucca, i due adulti accompagnatori e soprattutto i 28 bambini che hanno dedicato la loro domenica a prendersi cura della nostra città – dichiarano congiuntamente l’assessora all’ambiente Cristina Consani e la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi – Raccogliere oltre 90 chili di rifiuti significa compiere un’azione concreta e importante, ma il valore di questa giornata va ben oltre il risultato numerico. Questi giovani cittadini hanno dato una lezione di senso civico a tutti noi, dimostrando che il rispetto dell’ambiente si costruisce attraverso i comportamenti quotidiani e la responsabilità individuale. La pulizia e il decoro della città sono un patrimonio comune, che istituzioni, associazioni e cittadini devono contribuire a preservare insieme. Ci auguriamo che questo bellissimo esempio possa essere seguito da tanti altri, perché una Lucca più pulita e sostenibile nasce anche da piccoli grandi gesti come questo”.