Sicurezza dei dipendenti, nuove disposizioni a Campo di Marte dopo la segnalazione di Uil Fp e Rls

Disposta la vigilanza dinamica del servizio in particolare sui padiglioni A e B, sui locali della mammografia e sull’area Cup

Arrivano nuove disposizioni operative per rafforzare il servizio di vigilanza alla Cittadella della Salute di Campo di Marte, un provvedimento che giunge a seguito delle segnalazioni e della pressante richiesta avanzata dalla Uil FP Lucca e dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’intervento punta a dare una prima risposta concreta alle preoccupazioni sollevate dal personale in servizio all’interno del presidio sanitario, particolarmente esposto a disagi e situazioni di insicurezza causate dalla presenza di persone estranee e non autorizzate, soprattutto nelle fasce orarie pomeridiane e serali.

Le nuove misure, affidate alla ditta di vigilanza Worsp, introducono una serie di obblighi e presidi mirati all’interno del complesso. Tra questi figurano la vigilanza dinamica rafforzata, attiva dalle 14, con il personale di vigilanza che potrà sostare in portineria per un massimo di quindici minuti ogni ora, dedicando il resto del tempo al controllo delle strutture e concentrandosi in particolare sui padiglioni A e B, sui locali della mammografia e sull’area Cup. A ciò si aggiunge un presidio fisso nella hall del padiglione A in fasce orarie specifiche, l’obbligo di contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112 in presenza di soggetti non autorizzati o situazioni di potenziale rischio, e la conferma di almeno due passaggi ispettivi notturni della pattuglia estesi agli altri edifici, con un’attenzione particolare rivolta al padiglione C.

L’esito dell’interlocuzione con la direzione aziendale viene accolto con favore dal sindacato, come sottolineato dal segretario provinciale della Uil Fp Lucca, Pietro Casciani: “Accogliamo positivamente queste disposizioni, si tratta di un primo risultato importante che dimostra quanto sia fondamentale ascoltare i lavoratori e intervenire tempestivamente sulle criticità che riguardano la loro sicurezza2. Il sindacato evidenzia tuttavia la necessità di mantenere alta la guardia: “La Uil Fp Lucca, insieme ai propri Rls, continuerà a monitorare la situazione, raccogliendo le segnalazioni del personale e verificando l’effettiva applicazione delle disposizioni”.