Vivere il Centro Storico, dubbi sui permessi per la Ztl a Lucca Crea

“Nel 2024 Lucca Crea ha ottenuto ben 2261 permessi di accesso alla Ztl – dice Vcs – Pensavamo si trattasse di autorizzazioni destinate a camion, furgoni e mezzi necessari all’allestimento e al rifornimento della manifestazione. Ma il documento che ci è stato fornito solleva interrogativi tutt’altro che marginali. Si tratta di un permesso rilasciato da Lucca Plus, valido dal 9 ottobre al 13 novembre, senza limitazioni orarie, per un’Audi di grossa cilindrata, le cui caratteristiche non sembrano compatibili con un normale mezzo per il trasporto merci. Chi ha autorizzato questo accesso? Per quale motivo? E in base a quali criteri? Mentre ai residenti vengono imposte limitazioni e diventa praticamente impossibile trovare uno stallo, c’è chi sembra poter disporre di una libertà di circolazione ben diversa da quella concessa ai cittadini comuni”.

“E soprattutto: dei 2261 permessi rilasciati a Lucca Crea, quanti riguardano effettivamente mezzi di servizio e quanti, invece, autovetture private? – prosegue Vcs – Quanti consentono accessi prolungati e senza limitazioni orarie? Non stiamo affermando che tutti questi permessi siano irregolari. Stiamo chiedendo che vengano resi noti i criteri di rilascio e che sia chiarito come siano stati utilizzati. La Ztl non può trasformarsi in una zona a regole variabili, dove i residenti subiscono i divieti e altri beneficiano di autorizzazioni che meritano di essere spiegate. Ci auguriamo che anche i rappresentanti politici chiedano chiarimenti. Ma, soprattutto, ci aspettiamo risposte documentate dal Comune e da Lucca Plus’.