Appello per ritrovare Pippo, gatto soriano di 14 anni scomparso a Cappella Bassa

È un grosso gatto maschio castrato di 8 chili, soriano a pelo lungo con strisce marroni, di 14 anni. E cardiopatico e ha bisogno di terapia.

“Per favore – è l’appello – cercatelo anche voi nelle siepi nei vostri garage e nel e zone coperte. Qualunque notizia di lui sarà utile. Chi sapesse che è rimasto vittima di un incidente, ce lo dica. La scomparsa è anche già stata denunciata. Grazie anche soltanto per il vostro passaparola”.