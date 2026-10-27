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Appello per ritrovare Pippo, gatto soriano di 14 anni scomparso a Cappella Bassa
27 ottobre 2026 | 18:15
È cardiopatico e ha bisogno di terapia specifica. Non è più ritornato a casa da venerdì scorso (23 ottobre)
Appello per ritrovare Pippo. Non è più ritornato a casa da venerdì (23 ottobre) in zona Cappella Bassa.
È un grosso gatto maschio castrato di 8 chili, soriano a pelo lungo con strisce marroni, di 14 anni. E cardiopatico e ha bisogno di terapia.
“Per favore – è l’appello – cercatelo anche voi nelle siepi nei vostri garage e nel e zone coperte. Qualunque notizia di lui sarà utile. Chi sapesse che è rimasto vittima di un incidente, ce lo dica. La scomparsa è anche già stata denunciata. Grazie anche soltanto per il vostro passaparola”.
Per informazioni contattare 328.1649982.