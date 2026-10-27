Bus nei giorni dei Comics: capolinea al Palatucci, off limits la zona della stazione

Tra i provvedimenti viabilistici principali si segnalano l’inversione del senso di marcia in viale San Concordio, l’istituzione di sensi unici nelle arterie limitrofe e la chiusura totale al transito dei bus nell’area della stazione ferroviaria . Per facilitare gli spostamenti durante la giornata festiva di domenica 1 novembre, il servizio della linea mista 6 Lucca-Capannori sarà completamente gratuito , osservando la frequenza feriale di trenta minuti con corse comprese tra le 8 e le 20, mentre la biglietteria in piazzale Verdi resterà regolarmente aperta.

Qcittà. La linea 1+ modificherà i percorsi in direzione dell’ospedale San Luca e di Sant’Anna transitando da viale Carlo Del Prete, viale Batoni, viale Marti e viale Marconi. La linea 2+ riorganizzerà i collegamenti verso San Vito, San Concordio e Chiasso attestando il capolinea provvisorio alla fermata di via Guidiccioni. La linea 3+ verrà completamente soppressa per l’intera durata dell’evento, mentre le linee 4 e 5 riprogrammeranno le partenze e i rientri facendo riferimento alla pensilina del parcheggio Palatucci e instradando i bus lungo i viali di circonvallazione e le varianti esterne.