Trasporto pubblico|
Bus nei giorni dei Comics: capolinea al Palatucci, off limits la zona della stazione
Ecco come cambiano linee urbane ed extraurbane: soppresse le corse della 3+, domenica gratis il collegamento da Capannori
In vista dell’inizio di Lucca Comics & Games 2026, in programma da domani (28 ottobre) all’1 novembre, scattano importanti modifiche al servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per consentire l’allestimento e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
A partire dalle 17 di martedì 27 ottobre e fino alle 24 di domenica 1 novembre, il capolinea principale dei bus di piazzale Verdi viene temporaneamente trasferito al parcheggio Palatucci di via Carlo Del Prete.
Tra i provvedimenti viabilistici principali si segnalano l’inversione del senso di marcia in viale San Concordio, l’istituzione di sensi unici nelle arterie limitrofe e la chiusura totale al transito dei bus nell’area della stazione ferroviaria. Per facilitare gli spostamenti durante la giornata festiva di domenica 1 novembre, il servizio della linea mista 6 Lucca-Capannori sarà completamente gratuito, osservando la frequenza feriale di trenta minuti con corse comprese tra le 8 e le 20, mentre la biglietteria in piazzale Verdi resterà regolarmente aperta.
Il riassetto delle linee urbane ed extraurbane prevede deviazioni capillari lungo i principali assi della
Qcittà. La linea 1+ modificherà i percorsi in direzione dell’ospedale San Luca e di Sant’Anna transitando da viale Carlo Del Prete, viale Batoni, viale Marti e viale Marconi. La linea 2+ riorganizzerà i collegamenti verso San Vito, San Concordio e Chiasso attestando il capolinea provvisorio alla fermata di via Guidiccioni. La linea 3+ verrà completamente soppressa per l’intera durata dell’evento, mentre le linee 4 e 5 riprogrammeranno le partenze e i rientri facendo riferimento alla pensilina del parcheggio Palatucci e instradando i bus lungo i viali di circonvallazione e le varianti esterne.
Per quanto riguarda i collegamenti extraurbani e le restanti linee urbane, tutti i mezzi provenienti dai diversi quadranti del territorio — dalle direttrici della Garfagnana, della Mediavalle, della Versilia, della Piana e della provincia di Pisa e Firenze — convergeranno sul terminal provvisorio del parcheggio Palatucci, bypassando la stazione e il centro storico attraverso la circonvallazione delle Mura.
Variazioni specifiche interesseranno anche i servizi integrativi e i collegamenti con i comuni limitrofi, con la sola eccezione delle corse dirette a Firenze che utilizzeranno lo snodo di viale Europa prima di raggiungere il capolinea temporaneo.
Qui tutte le modifiche nel dettaglio.