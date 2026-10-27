Guida il mezzo di servizio mentre guarda il cellulare, poi offende i vertici dell’azienda: licenziato, ma sarà indennizzato

Una controversia di lavoro giunta al vaglio dei giudici della giustizia toscana ha scritto un nuovo capitolo sulla legittimità di un licenziamento e sui confini delle sanzioni disciplinari nelle piccole aziende. Al centro della vicenda, un autista di autocarro dipendente di un’azienda del territorio lucchese, il quale era stato allontanato dal posto di lavoro dopo essere stato sorpreso con il telefono cellulare in mano durante la guida e a seguito di un acceso scambio verbale con i vertici aziendali.

La vicenda risale al febbraio del 2023, quando l’uomo aveva ricevuto una contestazione disciplinare dai toni particolarmente duri. L’azienda gli addebitava non soltanto di aver guidato un mezzo di servizio impugnando il telefono in palese violazione delle norme sulla circolazione stradale, ma anche di aver rivolto pesanti minacce e accuse calunniose nei confronti della società. Contestualmente a quella comunicazione, la direzione aveva disposto una sospensione immediata di otto giorni dal servizio e dalla retribuzione, invitando il dipendente a fornire giustificazioni scritte. Pochi giorni dopo, ritenute insoddisfacenti le spiegazioni addotte dal lavoratore, l’azienda aveva deciso di troncare ogni rapporto, licenziandolo in tronco per giusta causa.

Il lavoratore aveva deciso di impugnare il provvedimento espulsivo davanti al tribunale di Lucca, che in primo grado aveva accolto parzialmente le sue richieste. I giudici lucchesi avevano stabilito che il licenziamento fosse sproporzionato rispetto alla gravità effettiva dei fatti contestati, condannando l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria. Una decisione che non aveva soddisfatto nessuna delle due parti, spingendo sia la società a presentare un ricorso in appello sia il lavoratore a proporre le proprie controistanze.

La Corte di Appello di Firenze, pronunciandosi sul caso, ha respinto integralmente le richieste dell’azienda e accolto in parte quelle del lavoratore. I giudici di secondo grado hanno esaminato nel dettaglio la condotta contestata all’autista. Per quanto riguarda l’episodio del telefono cellulare, è emerso che l’uomo si era giustificato sul momento spiegando di averlo utilizzato unicamente per impostare il navigatore satellitare del mezzo. La corte ha evidenziato che, in assenza di prove su una distrazione prolungata o su condotte particolarmente pericolose e in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari nei quasi cinque anni di servizio, l’infrazione non poteva giustificare una misura drastica come il licenziamento senza preavviso, configurandosi piuttosto come una negligenza sanzionabile con una misura conservativa.

Un aspetto centrale della decisione della corte d’appello ha riguardato il secondo addebito, quello relativo alle presunte minacce e contestazioni verbali. I giudici hanno accolto l’eccezione sollevata dal dipendente, riconoscendo la totale genericità della contestazione mossa dall’azienda. La lettera iniziale, infatti, si limitava a parlare genericamente di minacce e accuse calunniose, senza specificare date, luoghi o il contenuto esatto delle frasi contestate, violando così le fondamentali garanzie di difesa previste dalla legge per i procedimenti disciplinari. Questo vizio procedurale ha reso superfluo entrare nel merito delle registrazioni audio prodotte dall’azienda nel corso del giudizio, confermando l’illegittimità del provvedimento.