Lucca arretra nella classifica ambientale, ‘Lucca è un grande noi’ chiede un cambio di passo

“Negli anni passati Lucca aveva costruito risultati importanti – le scelte coraggiose sulle isole pedonali, la gestione dell’acqua, la cura del verde e la raccolta differenziata – con una visione lungimirante che aveva messo al centro la persona, la salute e la coesione sociale – continua la nota -. Un patrimonio di lavoro e di scelte che non possiamo permetterci di disperdere. Oggi, invece, i dati ci descrivono una città stanca che rallenta. Mentre altre città continuano a investire e innovare e a migliorarsi per affrontare le sfide epocali del cambiamento climatico, la nostra amministrazione sembra essersi accontentata. La sostenibilità non si proclama nei convegni e non è uno slogan da archiviare dopo la campagna elettorale, ma una pratica quotidiana che richiede ambizione e governo dei processi. Lucca è un grande noi propone un piano comunale per il verde, l’energia e l’adattamento climatico; più alberi e meno consumo di suolo; edifici pubblici efficienti; trasporto pubblico realmente conveniente; percorsi ciclabili sicuri e collegati. E chiediamo che gli obiettivi ambientali siano misurabili e verificati pubblicamente ogni anno”.