Poca acqua dalle fontane, nuovo motore al Cimitero monumentale

Comics, Halloween, ma anche commemorazione dei defunti. In questi giorni i cimiteri non sono solo luoghi di paura, ma invece di conforto e consolazione per tanti che vanno a trovare i propri cari n el luogo di sepoltura o si prendono particolarmente cura di una tomba, nella convinzione che il ricordo viva anche di gesti.

In tanti quindi, anche approfittando delle ultime ore di calma prima dei Comics, si sono recati in questi giorni in visita ai propri cari nel cimitero monumentale di Sant’Anna. Per chi ha voluto annaffiare una pianta o curare un fiore però, la sfida si è rivelata ardua: un motore andato in blocco ha fatto sì che l’acqua uscisse a gocce o mancasse proprio da gran parte delle fontane presenti.