Via per Pieve di Brancoli a senso unico alternato per Natale. Intanto cura straordinaria al percorso alternativo

Servirà una palificazione per stabilizzare il terreno prima di ricostruire il muro di contenimento e la carreggiata vera e propria. I lavori di messa in sicurezza e ricostruzione di via per Pieve di Brancoli quindi si preannunciano lunghi e complessi. La strada è infatti compromessa da una frana che aveva costretto alla riduzione della carreggiata all’altezza di Sant’Ilario.

E’ quanto è stato spiegato ieri 26 ottobre in un’assemblea a Piazza di Brancoli nella quale sono intervenuti il vice sindaco e assessore alle frazioni Fabio Barsanti, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, la dirigente e i tecnici comunali che hanno spiegato i motivi di sicurezza per cui è stato necessario chiudere completamente la strada al traffico, dopo gli scavi lungo la scarpata a valle necessari per il consolidamento.