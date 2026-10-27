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Via per Pieve di Brancoli a senso unico alternato per Natale. Intanto cura straordinaria al percorso alternativo
In un’assemblea a Piazza di Brancoli, il Comune ha spiegato i motivi di sicurezza per cui è stato necessario chiudere completamente la strada al traffico
Servirà una palificazione per stabilizzare il terreno prima di ricostruire il muro di contenimento e la carreggiata vera e propria. I lavori di messa in sicurezza e ricostruzione di via per Pieve di Brancoli quindi si preannunciano lunghi e complessi. La strada è infatti compromessa da una frana che aveva costretto alla riduzione della carreggiata all’altezza di Sant’Ilario.
E’ quanto è stato spiegato ieri 26 ottobre in un’assemblea a Piazza di Brancoli nella quale sono intervenuti il vice sindaco e assessore alle frazioni Fabio Barsanti, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, la dirigente e i tecnici comunali che hanno spiegato i motivi di sicurezza per cui è stato necessario chiudere completamente la strada al traffico, dopo gli scavi lungo la scarpata a valle necessari per il consolidamento.
L’amministrazione si è impegnata con i cittadini alla massima priorità e velocità per la sistemazione del terreno, con l’obiettivo di arrivare il prima possibile (l’auspicio è per Natale) al senso unico alternato. Ci saranno attenzione e cura straordinaria per il percorso alternativo, via San Giusto di Brancoli, divenuta la strada principale per i prossimi mesi; saranno inoltre coinvolte la Provincia di Lucca e Autolinee Toscane per il trasporto pubblico locale, cercando una soluzione per le corse interrotte, con priorità agli studenti delle superiori; inoltre ci sarà una maggiore attenzione e verifiche sullo stato di manutenzione delle strade di competenza comunale della zona andando a intervenire anche laddove segnalato dai cittadini.