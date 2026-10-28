Accompagnamento e assistenza|
Al via un servizio navetta gratuito per il cimitero di Sant’Anna dedicato alle persone con difficoltà motorie
Per usufruirne gli utenti interessati potranno presentarsi al cancello monumentale, dove troveranno il mezzo e i volontari incaricati
Un nuovo servizio, totalmente gratuito, di accompagnamento e assistenza dedicato alle persone con difficoltà motorie per raggiungere le zone interne del cimitero di Sant’Anna. Il servizio è organizzato in collaborazione fra Lucca Riscossioni e Servizi e con i volontari della Croce Verde di Lucca Pubblica assistenza. L’iniziativa nasce dal desiderio di rendere accessibili con maggiore facilità anche le zone più lontane dall’ingresso, in condizioni di comfort e sicurezza.
Il servizio navetta è attivo: ogni mercoledì dalle 9,30 alle 11,30; in occasione della commemorazione dei defunti (31 ottobre, 1 e 2 novembre), dalle 9 alle 12; per le festività natalizie (23 e 24 dicembre), dalle 9 alle 12; durante le festività pasquali (venerdì santo e sabato santo), dalle 9 alle 12.
Per usufruire del servizio gli utenti potranno presentarsi al cancello monumentale del Cimitero Urbano, dove troveranno il mezzo e i volontari incaricati. Per particolari esigenze organizzative e informazioni è inoltre possibile contattare preventivamente gli uffici di Lucca Riscossioni e Servizi del cimitero di Sant’Anna al numero 0583.1971459, così da consentire la migliore pianificazione del servizio.