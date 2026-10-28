Approvato il bilancio consolidato del Gruppo Lucca: Comune e partecipate producono utili

Il trend è positivo: molte aziende sono in miglioramento rispetto al 2024

Il consiglio comunale di Lucca ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Lucca: la fotografia economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero gruppo composto dal Comune di Lucca, dalle 4 società partecipate direttamente dal Comune, dalle 10 partecipate indirettamente, dai 9 enti societari e dai 3 organismi consolidati.

I risultati di esercizio del 2025 presentano tutte le società in utile e molte in miglioramento rispetto al 2024. Durante la presentazione del bilancio consolidato è stato evidenziato in particolare dall’assessore Moreno Bruni la crescita dei ricavi delle vendite e prestazioni e i proventi da servizi pubblici del gruppo, cresciuti del 27,8% rispetto al 2021 e il dato sugli investimenti sul territorio, che è quasi raddoppiato dal 2022 al 2025, con un +16,7% nel solo ultimo anno.