Approvato il bilancio consolidato del Gruppo Lucca: Comune e partecipate producono utili
Il trend è positivo: molte aziende sono in miglioramento rispetto al 2024
Il consiglio comunale di Lucca ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Lucca: la fotografia economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero gruppo composto dal Comune di Lucca, dalle 4 società partecipate direttamente dal Comune, dalle 10 partecipate indirettamente, dai 9 enti societari e dai 3 organismi consolidati.
I risultati di esercizio del 2025 presentano tutte le società in utile e molte in miglioramento rispetto al 2024. Durante la presentazione del bilancio consolidato è stato evidenziato in particolare dall’assessore Moreno Bruni la crescita dei ricavi delle vendite e prestazioni e i proventi da servizi pubblici del gruppo, cresciuti del 27,8% rispetto al 2021 e il dato sugli investimenti sul territorio, che è quasi raddoppiato dal 2022 al 2025, con un +16,7% nel solo ultimo anno.
“Il gruppo nel suo complesso impiega 956 persone e ha 13,7 milioni di euro di immobilizzazioni finanziare – dichiara l’assessore al bilancio Bruni – , e già da questi dati è evidente la sua rilevanza economica, occupazionale e sociale. Questo bilancio consolidato conferma il trend positivo e di crescita degli ultimi anni, con un gruppo che funziona e che produce utili che vengono reinvestiti a favore dei cittadini, per finanziare opere e servizi sul territorio di Lucca”.