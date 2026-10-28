Comics, ingorghi sui viali legati agli ultimi arrivi di espositori: criticità risolte in mattinata

Alla fine il bilancio della prima giornata è soddisfacente, salvo l’intoppo mattutino che ha creato ingorgo sui viali nella zona da piazza Santa Maria al parcheggio Palatucci, che sarebbe principalmente legato alla presenza di alcuni espositori che avevano ancora necessità di scaricare e caricare materiale dai posti a loro riservati in piazzale don Baroni.