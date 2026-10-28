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Comics, ingorghi sui viali legati agli ultimi arrivi di espositori: criticità risolte in mattinata
Domani un altro banco di prova sulla viabilità e sulla sosta alla vigilia di un weekend in cui i numeri sono destinati a crescere
Code, file, difficoltà, ma tutto nella norma di una manifestazione che attira il pubblico delle grandi occasioni.
Alla fine il bilancio della prima giornata è soddisfacente, salvo l’intoppo mattutino che ha creato ingorgo sui viali nella zona da piazza Santa Maria al parcheggio Palatucci, che sarebbe principalmente legato alla presenza di alcuni espositori che avevano ancora necessità di scaricare e caricare materiale dai posti a loro riservati in piazzale don Baroni.
Una situazione che, dunque, non si dovrebbe verificare nei prossimi giorni e che non richiederebbe interventi di sorta, neanche per il trasporto pubblico locale, tutto dirottato verso il parcheggio Palatucci senza arrivare in zona stazione, per decisione di Autolinee Toscane che ha voluto evitare ingorghi.
Domani, comunque, sarà il primo banco di prova alla vigilia di un weekend che si attende vicino oppure oltre il sold out.