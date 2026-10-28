‘Il Quinto’, un fumetto per aumentare la consapevolezza sui rischi del Papillomavirus

L’Hpv colpisce uomini e donne ed è la più comune infezione sessualmente trasmessa

Prevenzione contro il Papilloma virus in “una generazione che va poco dal medico”. È questo l’obiettivo de Il Quinto, il fumetto promosso da Msd Italia per aumentare la consapevolezza sui rischi del Papillomavirus. È stato presentato oggi (28 novembre), nella sala dell’oro della camera di commercio di Lucca, durante il primo giorno di Lucca Comics & Games 2026. Renderlo noto durante questa manifestazione non è stato casuale: nella cittadina della Pantera, fino al primo novembre, si stima che passeranno circa 700mila persone e la diffusione del fumetto sarà fondamentale per far conoscere come prevenire l’infezione ed, eventualmente, come curarla.

Nel 2026 sono 20 anni dall’introduzione in Italia del vaccino contro il Papillomavirus. Fino ad adesso l’unica Regione che si è distinta nell’impegno al contrasto all’Hpv è stata la Puglia, con un progetto partito dalle scuole. Adesso è in corso nella provincia autonoma di Trento un programma pilota che sta offrendo la vaccinazione alle donne fino ai 40 anni e agli uomini fino ai 30. Secondo gli esperti, le donne sono maggiormente tutelate perché generalmente fanno una visita dal ginecologo nell’età adolescenziale o subito dopo, mentre gli uomini meno perché dall’urologo, generalmente, non ci vanno.

“Dobbiamo ringraziare gli uomini e le donne che rendono possibile Lucca Comics e Games. Non sappiamo se questo fumetto sarà attenzionato – afferma Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana – ma è importante che venga fatto girare perché ci permette di fare sensibilizzazione su un tema molto importante. Prendo l’impegno come Regione Toscana di veicolarlo, perché i giovani siano coscienti di cosa si tratta e di cosa fare se vanno a contrarre il virus. Una bellissima giornata, ma ancora più bella grazie a questa iniziativa”.

Silvia Ceccarelli, head of content & production di Lucca Crea ha sottolineato l’importanza della cooperazione con Msd Italia per inserire Il Quinto nel programma della manifestazione.

“Per noi – dichiara Nicoletta Lupi, amministratrice delegata di Msd Italia – questo progetto è importantissimo, perché serve per portare la corretta informazione per cercare di prevenire tutti quei tumori legati all’Hpv. Purtroppo non è facile far comprendere la possibilità di vaccinarsi, soprattutto a quel target tra i 18 ed i 30 anni. Quindi questo vuole essere un esperimento straordinario ed utilizzare lo straordinario pubblico di Lucca per veicolarlo”.

Il fumetto

Si tratta di una storia originale scritta e disegnata da importanti artisti nazionali e internazionali. Un racconto breve di amicizie perdute e ritrovate in cui si insinua anche un patto sull’HPV.

Gli artisti che hanno ideato Il Quinto sono Giacomo Keison Bevilacqua, Paolo Barbieri, Peach Momoko, Luca Enoch e Mangiasogni.

Papillomavirus o Hpv

Il Papillomavirus Umano (Hpv) è un virus molto comune, presente in oltre 200 genotipi differenti, che può infettare sia uomini sia donne. Nella maggior parte dei casi, l’infezione viene eliminata spontaneamente dal sistema immunitario senza causare problemi; tuttavia, se persiste nel tempo, può essere alla base di lesioni che possono evolvere in tumori.

L’infezione da Hpv è la più comune infezione sessualmente trasmessa, attraverso cute e mnucose, che può colpire la pelle, la zona genitale e la gola; l’assenza di sintomi ne favorisce la diffusione poiché la maggior parte delle persone colpite non sa di essere infetta.

In assenza di un efficace intervento del sistema immunitario, queste cellule infette possono proliferare in modo incontrollato, dando origine prima a lesioni precancerose e poi a tumori maligni. Quindi, quando il sistema immunitario non riesce a debellare l’infezione e questa diventa cronica, aumenta il rischio di sviluppare un tumore correlato all’Hpv.

Il Papillomavirus è particolarmente diffuso tra i giovani adulti. È stimato che circa l’80 per cento delle persone sessualmente attive contragga l’infezione almeno una volta nel corso della vita.

Nelle donne, ad esempio, la prevalenza del virus: raggiunge i valori più elevati prima dei 34 anni; diminuisce tra i 35 e i 44 anni; mostra un nuovo incremento dopo i 45 anni. Inoltre, l’invecchiamento del sistema immunitario può favorire sia la riattivazione di infezioni latenti sia una ridotta capacità di risposta all’infezione naturale.

Prevenzione

Per le donne è disponibile lo screening del tumore della cervice uterina, per cui è possibile identificare precocemente una lesione genitale pericolosa sottoponendosi regolarmente ad un Pap-test o esame citologico cervico-vaginale, un prelievo di cellule dalla superficie del collo e dal canale cervicale dell’utero, o all’Hpv-test, che prevede un prelievo simile a quello del Pap-test.