Lucca bloccata: traffico in tilt già il primo giorno
Non paga la scelta di aver convogliato tutto il traffico verso Porta Santa Maria, piazzale Don Baroni e parcheggio Palatucci
Chi ha dovuto attraversare la città, già nel pomeriggio di ieri (27 ottobre) ha visto cambiare le cose: lunghe code, ingorghi, parcheggi pieni di ragazzi intenti a scaricare borsoni e provviste. Oggi però Lucca si è svegliata congestionata. E no, non sono i primi freddi. La congestione è quella del traffico, che fin dalle prime ore della mattina ha intasato le vie attorno alla città rimaste aperte per Comics.
Non paga la scelta di aver convogliato tutto il traffico verso Porta Santa Maria, piazzale Don Baroni e parcheggio Palatucci, presi ovviamente d’assalto da ogni tipo di veicolo, con evidenti ripercussioni e rallentamenti anche sul servizio pubblico di bus e taxi.
Già stamattina, la zona intorno a Porta Santa Maria risulta quasi bloccata, così come l’accesso da sud, in particol. E siamo solo al primo giorno, un mercoledì feriale. Qualcosa forse, dovrà essere rivisto in attesa del grande afflusso del fine settimana.
Questa una testimonianza di una residente a Sant’Alessio: “Mai come quest’anno con i parcheggi tutti dedicati ai Comics si è creato il disagio più totale. È il primo giorno dei Comics, mercoledì ed ho dovuto rinunciare ad andare in città anche se dovevo svolgere un’importante commissione. Impossibile trovare parcheggio per noi residenti, non è una cosa normale. Chi dobbiamo ringraziare di questa ulteriore idea geniale?”