Lucca bloccata: traffico in tilt già il primo giorno

Chi ha dovuto attraversare la città, già nel pomeriggio di ieri (27 ottobre) ha visto cambiare le cose: lunghe code, ingorghi, parcheggi pieni di ragazzi intenti a scaricare borsoni e provviste. Oggi però Lucca si è svegliata congestionata. E no, non sono i primi freddi. La congestione è quella del traffico, che fin dalle prime ore della mattina ha intasato le vie attorno alla città rimaste aperte per Comics.