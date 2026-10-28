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Lucca Comics and Games, partita l’edizione dei 60 anni: primo assalto ai padiglioni

28 ottobre 2026 | 08:50
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di Redazione

Redazione

Lucca Comics and Games, partita l&#8217;edizione dei 60 anni: primo assalto ai padiglioni

Guida alla prima giornata: inaugurazione a inviti al teatro del Giglio, un ricco programma per tutti i gusti. E il meteo sorride

Lucca Comics and Games, è partita l’edizione Diamond. 

Alle 9 del mattino di oggi (27 ottobre) si sono aperti i cancelli della manifestazione dedicata al fumetto e al gioco intelligente che da 60 anni caratterizza la nostra città e che è diventata la seconda più importante al mondo dopo quella di Tokyo.

Comics primo giorno 2026

Lentamente a piedi, in auto, in bicicletta, in treno o in bus, gli appassionati si sono riversati nei padiglioni allestiti in tutta la città, in centro storico, sulle mura, sugli spalti all’ex Balilla e al Palatagliate. Ognuno con il suo biglietto, comprato in anticipo o acquistato sul posto, ognuno con la sua specifica passione. A loro si aggiungono i residenti (almeno quelli che non sono scappati dalla città per cinque giorni) e i semplici curiosi, che si accontentano di visitare i padiglioni per cui non serve il biglietto o le mostre gratuite a Palazzo Guinigi e al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino.

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Alle 11 l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, con tanti protagonisti che calcheranno già dal primo atto il palco dell’evento. 

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Poi sarà una giornata davvero ricca di eventi, per cui c’è solo l’imbarazzo della scelta. 

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Non tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per quelli che si attendono più partecipati serve un voucher da prenotare. 

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Una giornata per cui è necessario anche, per residenti e visitatori, seguire alcune indicazioni e precauzioni, che vanno dalla viabilità ai parcheggi. 

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Previste più corse per il trasporto pubblico su rotaia, cambiano i percorsi dei bus, per non toccare il centro storico e l’area della stazione.

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Dopo essere arrivati a Lucca, per chi ha necessità di comprare il biglietto l’offerta è aumentata, così come quella di servizi. 

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