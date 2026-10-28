Lucca Comics and Games, partita l’edizione dei 60 anni: primo assalto ai padiglioni

Lucca Comics and Games, è partita l’edizione Diamond.

Alle 9 del mattino di oggi (27 ottobre) si sono aperti i cancelli della manifestazione dedicata al fumetto e al gioco intelligente che da 60 anni caratterizza la nostra città e che è diventata la seconda più importante al mondo dopo quella di Tokyo.

Lentamente a piedi, in auto, in bicicletta, in treno o in bus, gli appassionati si sono riversati nei padiglioni allestiti in tutta la città, in centro storico, sulle mura, sugli spalti all’ex Balilla e al Palatagliate. Ognuno con il suo biglietto, comprato in anticipo o acquistato sul posto, ognuno con la sua specifica passione. A loro si aggiungono i residenti (almeno quelli che non sono scappati dalla città per cinque giorni) e i semplici curiosi, che si accontentano di visitare i padiglioni per cui non serve il biglietto o le mostre gratuite a Palazzo Guinigi e al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino.

Alle 11 l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, con tanti protagonisti che calcheranno già dal primo atto il palco dell’evento.

Poi sarà una giornata davvero ricca di eventi, per cui c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Non tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per quelli che si attendono più partecipati serve un voucher da prenotare.

Una giornata per cui è necessario anche, per residenti e visitatori, seguire alcune indicazioni e precauzioni, che vanno dalla viabilità ai parcheggi.

Previste più corse per il trasporto pubblico su rotaia, cambiano i percorsi dei bus, per non toccare il centro storico e l’area della stazione.

Dopo essere arrivati a Lucca, per chi ha necessità di comprare il biglietto l’offerta è aumentata, così come quella di servizi.