“Ripristinare la possibilità per i taxi di raggiungere la stazione da viale Europa”: la protesta dei tassisti

“Desideriamo esprimere pubblicamente la nostra forte contrarietà alla decisione di impedire l’accesso a viale Carducci, in direzione della stazione ferroviaria, provenendo dalla rotatoria di viale Europa”. I tassisti lucchesi lo fanno con una lettera aperta, nella quale rappresentano il proprio stato d’animo nel primo di quelli che si presentano come una serie di giorni complicati per la viabilità lucchese.

“Si parla di aumentare i taxi – dicono -, ma poi si impedisce loro di lavorare. Un’assurda limitazione alla viabilità su viale Carducci penalizza tassisti, cittadini, turisti dei Comics e utenti della stazione ferroviaria”. Quella di impedire l’accesso a viale Carducci in direzione della stazione ferroviaria, secondo i tassisti, è “Una scelta che sta provocando un disservizio significativo e che appare ancora più incomprensibile se si considera che, negli anni precedenti, durante manifestazioni analoghe, il transito dei taxi era regolarmente consentito.

Oggi, invece, per raggiungere la stazione e prelevare i passeggeri, siamo costretti a effettuare un lungo giro alternativo, attraversando zone interessate da traffico intenso, con inevitabili perdite di tempo, maggiori consumi di carburante e costi aggiuntivi. Tutto questo ricade direttamente sui clienti, che si trovano a pagare di più per un servizio che dovrebbe essere rapido ed efficiente, e sugli stessi tassisti, che devono sostenere costi operativi sensibilmente maggiori senza alcuna possibilità di recuperarli se non attraverso il normale funzionamento del tassametro.

In un momento in cui il gasolio ha raggiunto e superato i 2,20-2,30 euro al litro, costringere i taxi a percorrere inutilmente chilometri aggiuntivi non è soltanto una scelta discutibile dal punto di vista organizzativo: è un aggravio economico che non ha alcuna giustificazione ragionevole. Ma il problema è più ampio e riguarda il modo in cui questa amministrazione sembra intendere il servizio taxi in città. Da una parte si sostiene pubblicamente che a Lucca manchino i taxi e si prospetta la necessità di aumentare il numero delle licenze, alimentando un dibattito che, a nostro avviso, non corrisponde alla reale situazione del servizio. Dall’altra, quando si tratta di mettere i tassisti nelle condizioni di lavorare efficacemente e garantire un servizio adeguato ai cittadini, sembra che tutto questo interesse improvvisamente venga meno.

Ci chiediamo allora: a cosa serve parlare di nuove licenze se poi si rendono sempre più difficili le condizioni operative di chi già svolge questo servizio? Prima di pensare ad aumentare il numero dei taxi, sarebbe forse opportuno preoccuparsi di valorizzare e rendere realmente efficienti quelli esistenti. Basti pensare ai posteggi taxi che proprio per i Comics vengono progressivamente cancellati o ridimensionati e, adesso, a questa incomprensibile limitazione all’accesso alla stazione ferroviaria. Non si può pretendere un servizio taxi efficiente, disponibile e puntuale se contemporaneamente si sottraggono spazi, si complicano i percorsi e si ostacola il regolare svolgimento del lavoro.

Ci rivolgiamo quindi direttamente a Lucca Crea e all’Amministrazione comunale: chi ha assunto questa decisione si è preoccupato di valutare le conseguenze concrete sul servizio pubblico taxi? È stato chiesto un parere a chi quotidianamente opera sul territorio e conosce perfettamente le esigenze della città? Oppure si è semplicemente deciso di chiudere una strada senza considerare chi, proprio da quella strada, deve garantire un servizio importante? Non accettiamo che il servizio taxi venga considerato fondamentale soltanto quando fa comodo nelle dichiarazioni pubbliche o quando si discute di nuove licenze, per poi essere completamente ignorato nelle decisioni che riguardano la mobilità cittadina. I taxi non sono un intralcio alla viabilità, ma un servizio pubblico a disposizione della città, dei suoi residenti, dei turisti e di tutti coloro che arrivano o partono dalla stazione ferroviaria.