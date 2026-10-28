Vigili del fuoco, oltre allo stand in Cortile degli Svizzeri c’è anche Pompieropoli

Tra le novità di questa edizione, per la prima volta nella storia della manifestazione è presente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco , con due stand celebrativi allestiti dall ‘Ufficio per la comunicazione istituzionale del corpo in collaborazione con il comando provinciale di Lucca.

All’inaugurazione degli stand hanno preso parte la prefetta di Lucca, Cristina Favilli, e le autorità militari del territorio, accolti dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, ingegner Salvatore Concolino.

Gli stand, allestiti nel Cortile degli Svizzeri , resteranno aperti al pubblico fino all’1 novembre. I visitatori potranno ammirare un’esposizione dedicata ai vigili del fuoco nel mondo del fumetto e scoprire da vicino le nuove tecnologie in dotazione al corpo, tra cui visori e droni.

Sul baluardo San Frediano , inoltre, i più piccoli potranno cimentarsi nel percorso di Pompieropoli , mentre il pubblico potrà visitare un’esposizione di mezzi storici e di recentissima fornitura.

L’obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza tra il pubblico della manifestazione, composto in gran parte da ragazzi e famiglie.

Per tutta la durata dell’evento, il personale del comando di Lucca è inoltre impegnato nei servizi di vigilanza antincendio e di soccorso a tutela dei visitatori, con una propria presenza nel Centro di gestione dell’evento in Corso Garibaldi e un posto di comando avanzato a Porta San Donato.