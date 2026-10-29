All’ex Manifattura nascerà il nuovo Museo del Fumetto

Firmato l’accordo di valorizzazione per la costituzione della Fondazione Expo Comics Museum che darà vita al Museo del Fumetto. È stato fatto oggi (29 ottobre), a palazzo Guinigi, dal ministro della cultura, Alessandro Giuli, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dal sindaco della città di Lucca, Mario Pardini. Hanno preso parte all’evento ed alla seguente visita delle mostre presenti al palazzo il direttore generale e l’amministratore unico di Lucca Crea, Emanuele Vietina e Nicola Lucchesi, l’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, il consigliere regionale d’opposizione Vittorio Fantozzi e gli assessori del Comune di Lucca Mia Pisano, Remo Santini, Moreno Bruni e Fabio Barsanti, oltre ad altri rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Il Museo del Fumetto – che per adesso è solo un modellino esposto al terzo piano di palazzo Guinigi – prenderà vita all’ex Manifattura Tabacchi e affaccerà su piazza della Magione. Intanto, dal 3 ottobre scorso, il Comune ha dato in concessione per 8 anni a Lucca Crea il secondo piano dell’edificio in via Guinigi 29, nel quale potranno essere fatte mostre temporanee e permanenti. “Speriamo di riuscire a realizzare il museo prima di questi 8 anni. Insieme a Ministero, Regione e Lucca Crea diamo vita ad un progetto che la città aspettava e chiedeva”, mette in evidenza il sindaco Pardini.

“Missione compiuta, ci siamo riusciti. È un percorso – dice il ministro Giuli – che porterà all’allestimento all’ex Manifattura Tabacchi del Museo del Fumetto. Abbiamo ottenuto questo primo risultato grazie alla collaborazione con il Comune e con la Regione. Ribadiamo così ancora una volta l’importanza della collaborazione istituzionale per un progetto dedicato agli appassionati del fumetto. È molto importante il rapporto tra le generazioni che vengono messe in connessione tra loro grazie al linguaggio universale del fumetto”.

“Il fumetto – aggiunge Giani – ha reso il Lucca Comics l’evento più importante al mondo in questo settore. Importante sarà creare un luogo permanente per far capire cosa è passato da Lucca e per far capire quali forme di espressione creativa troviamo nel fumetto. Sono contento perché è un’idea che è venuta un po’ a tutti e tre: a me, al sindaco Pardini ed al ministro Giuli”.

“Entro il 31 marzo, come stabilito dall’accordo di valorizzazione, andremo a costituire una Fondazione cioè un nuovo soggetto giuridico che dovrà gestire questo nuovo sistema culturale. In questi 8 anni nei quali le mostre si terranno nel secondo piano di palazzo Guinigi lavoreremo al Museo del Fumetto. Nella città che da 60 anni è la casa dove si celebra la creatività in ogni sua espressione, oggi il progetto del Museo del Fumetto a Lucca compie un passo decisivo per diventare presto realtà. L’eredità del festival conquista così un posto da protagonista del panorama culturale internazionale: quella Legacy che in questo sessantesimo – che vede la vidima dell’accordo – viene celebrata e che ogni anno fa sì che la manifestazione muti e si rinnovi, rimanendo sempre fedele a se stessa“, sottolinea Vietina.

“La firma della convenzione tra Comune di Lucca, Ministero della Cultura e Regione Toscana per la nascita della Fondazione Expo Comics Museum – continuano Chiara La Porta e Vittorio Fantozzi, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia – rappresenta un passo in avanti importante per la cultura lucchese, toscana e nazionale. Il rilancio del Museo del Fumetto può consolidare ulteriormente il ruolo internazionale di Lucca nel mondo delle arti grafiche e della cultura pop, creando nuove opportunità anche sul piano economico e turistico. È un progetto lungimirante che guarda oltre i giorni di Lucca Comics & Games e punta a valorizzare questa straordinaria vocazione durante tutto l’anno, con ricadute positive per la città e per l’intero territorio“.