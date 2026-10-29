Bartolomei e Barsanti sul secondo giorno di Comics: “Una giornata all’insegna della tranquillità, nonostante l’incremento di presenze”

“Anche oggi si è registrato un incremento del 10 per cento in più di presenze in più rispetto al secondo giorno del 2025 , 20700 gli arrivi in treno entro le 16; 17 i bus in viale Luporini, 13 gli interventi del 118″. Lo affermano gli assessori del Comune di Lucca Fabio Barsanti e Salvadore Bartolomei , rispettivamente alla protezione civile e alla sicurezza, sul secondo giorno di Lucca Comics & Games .

“Dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco – proseguono gli assessori – non sono state registrate particolari problematiche e anche il traffico intenso non ha sofferto rallentamenti o congestioni. La Polizia Locale ha vigilato i parcheggi straordinari senza rilevare parcheggiatori abusivi, nessun incidente stradale, 130 le sanzioni per divieto di sosta ma nessuna rimozione, due le denunce per accattonaggio molesto, un sequestro di materiale editoriale di venditori abusivi. Una giornata all’insegna della tranquillità in attesa dei flussi più consistenti di visitatori che si attendono soprattutto domani (venerdì) e sabato”.