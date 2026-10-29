Cimitero più accessibile con il nuovo servizio navetta

Per raggiungere le zone più lontane dall’ingresso, in determinati giorni e orari ci saranno mezzo e volontari incaricati

Dalla collaborazione fra Comune, Lucca Riscossioni e Servizi e con i volontari della Croce Verde di Lucca Pubblica assistenza, sarà più facile arrivare al cimitero grazie a un servizio totalmente gratuito di accompagnamento e assistenza dedicato alle persone con difficoltà motorie, che potranno così raggiungere le zone più lontane dall’ingresso, in condizioni di comfort e sicurezza.

Il servizio navetta è attivo ogni mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 e, in occasione della commemorazione dei defunti (31 ottobre, 1 e 2 novembre), dalle 9 alle 12. Nelle prossime festività natalizie (23 e 24 dicembre), dalle 9 alle 12 e durante le festività pasquali (venerdì santo e sabato santo), dalle 9 alle 12. Per usufruire del servizio gli utenti potranno presentarsi al cancello monumentale del Cimitero Urbano, dove troveranno il mezzo e i volontari incaricati.