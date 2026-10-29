Cresce la febbre da Comics: tre nuove biglietterie fisiche in centro storico

Intanto in vista del week end sono state aperte nuove casse fisiche nel centro storico di Lucca: è quindi possibile acquistare i ticket in tre nuovi punti vendita allestiti nel cuore di Lucca: l’Anniversary Point in piazza Bernardini, l’Anniversary Point in piazza del Giglio e l’Anniversary Point nella Cortina delle Mura (oltre alle biglietterie già attive al Polo Fiere, a San Regolo e a Santa Croce, alla Stazione, via Consani).