La decisione|
Cresce la febbre da Comics: tre nuove biglietterie fisiche in centro storico
Le casse serviranno per l’acquisto dei tagliandi per coloro che non hanno acquistato i ticket in prevendita
Cresce la febbre Lucca Comics & Games e il festival si prepara alla lunga cavalcata di eventi che ci accompagnerà verso il fine settimana.
Intanto in vista del week end sono state aperte nuove casse fisiche nel centro storico di Lucca: è quindi possibile acquistare i ticket in tre nuovi punti vendita allestiti nel cuore di Lucca: l’Anniversary Point in piazza Bernardini, l’Anniversary Point in piazza del Giglio e l’Anniversary Point nella Cortina delle Mura (oltre alle biglietterie già attive al Polo Fiere, a San Regolo e a Santa Croce, alla Stazione, via Consani).
Questo renderà più semplice l’acquisto per tutti coloro che decideranno di partecipare al festival acquistando il biglietto fisico, o per chi, trasportato dall’atmosfera della manifestazione, deciderà di partecipare alle attività del programma festivaliero.