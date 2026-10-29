Lasciti testamentari per aiutare gli animali: in Camera di Commercio l’incontro con la Lav

Ci sono legami che segnano la nostra vita in modo unico, fatti di sguardi, presenza silenziosa, affetto e fedeltà quotidiane. Garantire un futuro protetto a chi ci regala un amore così puro è un desiderio naturale per chiunque ami gli animali. È da questa sensibilità che nasce l’incontro pubblico promosso dalla Lav di Lucca, dal titolo Il tuo lascito per gli animali. Un filo che vi unirà per sempre. L’evento si terrà giovedì (5 novembre) alle 17 nella Sala dell’Oro della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest (Corte Campana 10 a Lucca)

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno spazio di informazione trasparente e consapevole a un tema delicato ma fondamentale: come un atto testamentario possa trasformarsi in un sostegno concreto e duraturo per la protezione degli animali, garantendo continuità ai progetti di cura, salvataggio e difesa legale curati dall’associazione sul territorio e a livello nazionale.

Durante l’incontro saranno fornite informazioni per rispondere ai dubbi più frequenti e saranno approfonditi, insieme a professionisti, gli aspetti pratici e giuridici legati al testamento solidale.

All’incontro prenderanno parte esperti che illustreranno gli aspetti normativi, procedurali ed etici dei lasciti solidali: Chiara Testi, responsabile Lav Lucca, Luca Loria, notaio, e Clara Urso, componente dell’Ufficio legale Lav. Modererà l’avvocato Giacomo Massei.

Fondata nel 1977, la Lav (Lega anti vivisezione) è una delle principali organizzazioni non profit italiane dedicate alla tutela della vita e dei diritti di tutti gli animali. In quasi cinquant’anni di attività, l’associazione ha promosso importanti cambiamenti normativi e culturali nel Paese, contribuendo a storiche conquiste legislative: dallo stop alla soppressione per i cani e gatti randagi (1991) alla Legge 189/2004 che ha trasformato i maltrattamenti in delitti penali, fino allo straordinario e recente traguardo del 2022, con l’ingresso della tutela degli animali e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Costituzione italiana.

Destinare un lascito testamentario a favore di un’associazione no-profit è una possibilità prevista dall’ordinamento italiano fin dalla nascita del Codice Civile (1942). Oggi il lascito solidale rappresenta uno strumento semplice, sicuro e del tutto revocabile, accessibile a chiunque desideri trasformare una scelta di previdenza individuale in una tutela concreta e duratura per il futuro degli animali.

“Il lascito è un gesto di grande valore, perché permette di tutelare le proprie volontà e ciò che abbiamo più a cuore, compresi gli animali – dichiara Sara Proietti, responsabile grandi donazioni e lasciti per gli animali di Lav Italia – Inserire Lav nel proprio testamento significa scegliere di continuare a sostenere concretamente la protezione e la cura degli animali anche nel futuro. E per chi si chiede cosa ne sarà dei propri animali quando non ci saremo più, Lav ha creato Una cuccia per sempre, un progetto pensato per aiutarli a trovare una nuova famiglia e non lasciarli soli”.