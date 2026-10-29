Lucca Comics & Games: i cosplay dei commercianti tra supereroi, anime e videogame

Lucca Comics & Games travolge la città a 360 gradi. Anche i commercianti si sono uniti alla magia e alla fantasia della manifestazione. Da ristoranti e bar fino ad attività locali, in molti hanno deciso di proporre un cosplay a tema con l’evento.

Paolo di Ricami Veronica, negozio di artigianato, ha proposto un realistico costume da Batman. “Ormai sono dieci anni che faccio questo personaggio. Addirittura ci sono bambini di Lucca che me lo richiedono in continuazione. Quindi io sono onorato di fare questo personaggio perché chiaramente piace a molti. E tutti gli anni dedico alla mia macchina da cucire un titolo. Quest’anno è la Embroidery car che vuol dire macchina da ricamo. Io sono stato inserito qui, non sono lucchese di natura, ma questa manifestazione mi è entrata nel cuore perché ci sono tanti giovani puliti, tanta gente per bene. Tutti si divertono e quindi sono diventato uno di loro”.

Lo staff del ristorante K2 ha trasformato il locale in un vero e proprio match di pallavolo con Mila e Shiro. Il ristorante, completamente decorato a tema, e il suo staff, travestito dai personaggi della serie anime, ha accolto i turisti, provenienti da ogni parte del mondo, che si sono fermati per il pranzo.

Il ristorante L’Oste di Lucca è diventato per l’occasione una vera nave da pirata: salvagenti, teschi, bandiere pirata e non solo. Tutto lo staff era travestito da membro dell’equipaggio: “Ormai è una tradizione che portiamo avanti da 3 anni”.

Gabry Caffè invece si è dedicato al mondo dei videogame con Super Mario. “Quest’anno abbiamo puntato su Super Mario e Luigi. Ce l’ha suggerito il nostro bimbo, quindi abbiamo accettato questo suggerimento e siamo molto soddisfatti del nostro outfit per questi giorni. Soprattutto siamo felici del meteo che ci sta aiutando ad affrontare le prime giornate di Lucca Comics & Games” racconta Simona, membro dello staff del locale.