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Posti auto nei parcheggi ancora disponibili per i prossimi giorni di Comics

29 ottobre 2026 | 16:04
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di Redazione

Redazione

Posti auto nei parcheggi ancora disponibili per i prossimi giorni di Comics

In vista dello sciopero, la società, che è stato confermato nonostante la precettazione, Lucca Plus ha allestito numerose aree aggiuntive

Lucca Plus srl informa che sono disponibili per la prenotazione i posti auto dedicati ai visitatori di Lucca Comics & Games per le giornate di venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.

In vista dello sciopero, la società, che è stato confermato nonostante la precettazione, ha allestito numerose aree di sosta aggiuntive, così da garantire comunque ai visitatori la possibilità di parcheggiare in modo regolare e ordinato.

“Abbiamo lavorato per tempo per non farci trovare impreparati – dichiara il presidente di Lucca Plus, Roberto Di Grazia –. Le aree che abbiamo attrezzato ci permettono di offrire a chi arriva per la manifestazione una sosta sicura e organizzata, riducendo i disagi per i visitatori e per la città. Invitiamo tutti a prenotare per tempo e solo attraverso il nostro sito: è il modo più semplice per avere la certezza del posto”.

Le prenotazioni si effettuano esclusivamente online all’indirizzo eventi.parcheggilucca.it.

Si consiglia di prenotare con anticipo, prima di arrivare a Lucca.