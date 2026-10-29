Posti auto nei parcheggi ancora disponibili per i prossimi giorni di Comics

Lucca Plus srl informa che sono disponibili per la prenotazione i posti auto dedicati ai visitatori di Lucca Comics & Games per le giornate di venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.

In vista dello sciopero, la società, che è stato confermato nonostante la precettazione , ha allestito numerose aree di sosta aggiuntive , così da garantire comunque ai visitatori la possibilità di parcheggiare in modo regolare e ordinato.

“Abbiamo lavorato per tempo per non farci trovare impreparati – dichiara il presidente di Lucca Plus, Roberto Di Grazia –. Le aree che abbiamo attrezzato ci permettono di offrire a chi arriva per la manifestazione una sosta sicura e organizzata, riducendo i disagi per i visitatori e per la città. Invitiamo tutti a prenotare per tempo e solo attraverso il nostro sito: è il modo più semplice per avere la certezza del posto”.