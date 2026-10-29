L'iniziativa|
Torna la raccolta alimentare per animali di Esselunga ‘Diamogli una zampa’
In provincia di Lucca sabato (31 ottobre) sono interessati i supermercati di Marlia, Porcari, San Concordio e Camaiore
Prosegue l’impegno per gli amici animali da parte di Esselunga con un nuovo appuntamento dell’iniziativa Diamogli una Zampa.
Sabato (31 ottobre) i volontari della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente saranno presenti dalle 10 alle 18,30 in diversi negozi del gruppo, tra cui i supermercati di Lucca San Concordio, Capannori località Marlia, Lido di Camaiore e Porcari.
I clienti che lo desiderano potranno così donare, nei punti di raccolta che saranno allestiti, generi alimentari per aiutare cani e gatti in difficoltà. Un appuntamento che conferma l’attenzione di Esselunga per gli amici a quattro zampe, sostenendo concretamente chi ogni giorno si prende cura di loro.
L’elenco completo dei punti vendita aderenti è disponibile sul sito www.esselunga.it al link Diamogli una zampa.
In provincia di Lucca sono interessati i supermercati di Marlia, Porcari, San Concordio e Camaiore.