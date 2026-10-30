Bergamini, un’altra impresa: raggiunta la vetta dell’Ama Dablam

“Sono davvero molto felice di aver raggiunto la vetta dell’Ama Dabla. È una delle montagne più iconiche al mondo e dell’intero Himalaya. Una montagna che non ti concede mai tregua: bisogna continuare a salire, affrontare passaggi tecnici impegnativi e poi numerose doppie durante la discesa. È una montagna quasi perfetta nella sua geometria piramidale, con la roccia, le pareti di ghiaccio e la neve che si alternano in un ambiente straordinariamente bello. Sono felice anche perché, dopo Cima Italia e le altre esperienze alpinistiche, non è mai semplice ripetersi e affrontare nuove sfide. Parto sempre con uno spirito positivo e con l’obiettivo di raggiungere la cima, ma senza lasciarmi sopraffare dallo sconforto se questo non dovesse accadere. È proprio questa una delle bellezze dell’alpinismo: non avere mai la certezza di arrivare in vetta. Ci sono tanti fattori che possono impedire di completare una salita. Bisogna essere positivi, prepararsi, allenarsi e lavorare con determinazione per inseguire i propri sogni. E quando si raggiunge un obiettivo così importante, la felicità più grande è poterlo condividere con le persone che ti vogliono bene e, soprattutto, con la città in cui sei nato, Lucca“.