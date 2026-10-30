Alpinismo|
Bergamini, un’altra impresa: raggiunta la vetta dell’Ama Dablam
L’alpinista ha portato a compimento una nuova importante spedizione internazionale, iniziata con la partenza per il Nepal il 13 ottobre
Riccardo Bergamini ha raggiunto mercoledì (28 ottobre) alle prime ore del mattino, la vetta dell’Ama Dablam, a 6.858 metri di altitudine, nel cuore dell’Himalaya nepalese. L’alpinista lucchese porta così a compimento una nuova importante spedizione internazionale, iniziata con la partenza per il Nepal il 13 ottobre.
L’Ama Dablam è una delle montagne più iconiche e riconoscibili dell’Himalaya. Situata nella valle del Khumbu, nella regione dell’Everest, è conosciuta per la sua straordinaria forma piramidale, le pareti ripide e le difficoltà tecniche che caratterizzano la salita. Una montagna che richiede preparazione fisica, esperienza alpinistica, capacità di adattamento all’alta quota e grande determinazione.
Per Bergamini, atleta e alpinista lucchese, il raggiungimento della vetta rappresenta un nuovo capitolo di un percorso costruito attraverso sfide in ambienti estremi e spedizioni di alto livello.
La salita dell’Ama Dablam arriva dopo la prima ascensione di Cima Italia, la montagna di circa 6.400 metri nel Karakorum pakistano, un’impresa realizzata nell’agosto 2025 che aveva già segnato una tappa significativa della sua attività alpinistica. Due esperienze differenti, unite dalla volontà di misurarsi con montagne impegnative e di portare avanti un progetto che guarda oltre il singolo risultato.
“Sono davvero molto felice di aver raggiunto la vetta dell’Ama Dabla. È una delle montagne più iconiche al mondo e dell’intero Himalaya. Una montagna che non ti concede mai tregua: bisogna continuare a salire, affrontare passaggi tecnici impegnativi e poi numerose doppie durante la discesa. È una montagna quasi perfetta nella sua geometria piramidale, con la roccia, le pareti di ghiaccio e la neve che si alternano in un ambiente straordinariamente bello. Sono felice anche perché, dopo Cima Italia e le altre esperienze alpinistiche, non è mai semplice ripetersi e affrontare nuove sfide. Parto sempre con uno spirito positivo e con l’obiettivo di raggiungere la cima, ma senza lasciarmi sopraffare dallo sconforto se questo non dovesse accadere. È proprio questa una delle bellezze dell’alpinismo: non avere mai la certezza di arrivare in vetta. Ci sono tanti fattori che possono impedire di completare una salita. Bisogna essere positivi, prepararsi, allenarsi e lavorare con determinazione per inseguire i propri sogni. E quando si raggiunge un obiettivo così importante, la felicità più grande è poterlo condividere con le persone che ti vogliono bene e, soprattutto, con la città in cui sei nato, Lucca“.
L’impresa assume un significato particolare anche per la città di Lucca, che ha accompagnato la partenza dell’alpinista verso questa nuova avventura. Il progetto si inserisce in un cammino più ampio, nel quale ogni spedizione rappresenta un’occasione per mettere alla prova i propri limiti e continuare a crescere sul piano sportivo e umano.
Un percorso sostenuto anche dalle aziende e dalle realtà che hanno scelto di affiancare l’alpinista lucchese: Affida, Cappelli Costruzioni, Lucar Toyota, Baldassari Impianti, Intersonda, Ippolito Costruzioni, Diversi Impianti, McDonald’s Lucca, Colle delle 100 Bottiglie, Capriccioli Edilizia – Amatrice, BF Assicurazioni Zurich, I Gelati di Piero, Garage Daytona, Vivi Sport Lucca e Top Speed.
Con la vetta dell’Ama Dablam, Riccardo Bergamini aggiunge un nuovo importante risultato al proprio curriculum alpinistico internazionale e guarda alle prossime sfide, proseguendo un progetto che unisce ambizione, esperienza e passione per le grandi montagne.