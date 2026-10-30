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I temporary store conquistano i negozi lucchesi e diventano una realtà legata alla manifestazione

30 ottobre 2026 | 16:14
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di Redazione

Redazione

In questi anni il fenomeno è stato calmierato e ad oggi mettono d’accordo sia il pubblico che i commercianti lucchesi

Inizialmente non erano ben graditi, ma dopo anni in cui i temporary store hanno invaso i fondi commerciali lucchesi durante i giorni di Lucca Comics & Games, entrano di diritto nel panorama della manifestazione. Ce ne sono di tutti i tipi: chi vende gadget e action figures, chi preferisce fumetti, parrucche, vestiti per cosplayers e negli ultimi anni anche escape room.

Temporary store a Lucca Comics & Games 2026

Ad oggi, ci sono state delle limitazioni, come ha sottolineato l’assessora al Commercio, Paola Granucci il giorno dell’inaugurazione: “Siamo intervenuti proprio per andare a regolamentare un fenomeno che si stava sviluppando in maniera anche massiccia e abbiamo dato delle indicazioni ben precise. Quindi c’è la possibilità di poter aprire un temporary store facendo delle richieste specifiche al Comune in anticipo rispetto all’evento”.

Temporary store a Lucca Comics & Games 2026

Ciascun impresa potrà attivare un solo esercizio commerciale, con l’obbligo di presentare domanda entro il 30 settembre. L’attività deve essere svolta per tutta la durata dell’evento e la tipologia di merce venduta deve essere in tema con la fiera. Infatti l’ammissione dei prodotti è condizionata al preventivo benestare di Lucca Crea Srl.

Temporary store a Lucca Comics & Games 2026

La verità è che i temporary store sono sempre affollati, colorati e divertenti ed il pubblico di Lucca Comics & Games sembra apprezzare e anche i commercianti di Lucca ricambiano, specialmente coloro che vendono in settori non interessanti per il pubblico della manifestazione.

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