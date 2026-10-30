I temporary store conquistano i negozi lucchesi e diventano una realtà legata alla manifestazione

In questi anni il fenomeno è stato calmierato e ad oggi mettono d’accordo sia il pubblico che i commercianti lucchesi

Inizialmente non erano ben graditi, ma dopo anni in cui i temporary store hanno invaso i fondi commerciali lucchesi durante i giorni di Lucca Comics & Games, entrano di diritto nel panorama della manifestazione. Ce ne sono di tutti i tipi: chi vende gadget e action figures, chi preferisce fumetti, parrucche, vestiti per cosplayers e negli ultimi anni anche escape room.

Ad oggi, ci sono state delle limitazioni, come ha sottolineato l’assessora al Commercio, Paola Granucci il giorno dell’inaugurazione: “Siamo intervenuti proprio per andare a regolamentare un fenomeno che si stava sviluppando in maniera anche massiccia e abbiamo dato delle indicazioni ben precise. Quindi c’è la possibilità di poter aprire un temporary store facendo delle richieste specifiche al Comune in anticipo rispetto all’evento”.

Ciascun impresa potrà attivare un solo esercizio commerciale, con l’obbligo di presentare domanda entro il 30 settembre. L’attività deve essere svolta per tutta la durata dell’evento e la tipologia di merce venduta deve essere in tema con la fiera. Infatti l’ammissione dei prodotti è condizionata al preventivo benestare di Lucca Crea Srl.

La verità è che i temporary store sono sempre affollati, colorati e divertenti ed il pubblico di Lucca Comics & Games sembra apprezzare e anche i commercianti di Lucca ricambiano, specialmente coloro che vendono in settori non interessanti per il pubblico della manifestazione.