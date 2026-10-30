Il ministro Giorgetti a Lucca Comics and Games per il calendario storico della Guardia di finanza

Il titolare del dicastero dell’economia e delle finanze accolto dalla prefetta Favilli, dal sindaco Pardini e dai vertici delle Fiamme Gialle

Presenza di eccellenza oggi (30 ottobre) a Lucca Comics and Games. Un altro ministro della Repubblica, dopo Alessandro Giuli, in visita alla manifestazione.

C’era anche il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha partecipato alla presentazione in Sala Tobino del Calendario storico della Guardia di finanza.

Il ministro è stato accolto dalla prefetta Cristina Favilli, dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, dal presidente della Provincia, Marcello Pierucci, e dai vertici del corpo delle Fiamme Gialle.

Il calendario, per la prima volta, è realizzato da grandi autori e grandi autrici del fumetto e dell’illustrazione: due linguaggi capaci raccontare un modo inedito le vicende che hanno visto protagonisti i finanzieri, dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri e avvicinare la Guardia di Finanza e i suoi valori alle generazioni più giovani, nell’ambito di un più ampio progetto di educazione alla legalità.

Nel calendario si trovano le storie dei militari che hanno anche sacrificato la propria la vita nello svolgimento di tali azioni oppure hanno compiuto azioni di altissimo valore civile, come il salvataggio di vite umane. Eroi che la Guardia di Finanza ha voluto ricordare e onorare, ringraziandoli tangibilmente con questa pubblicazione.

In sala erano presenti i familiari dei finanzieri caduti nell’adempimento del dovere, colleghi superstiti nelleazioni che hanno visto i finanzieri perire e, non da ultimo, i militari che sono tuttora in servizio (con talune eccezioni di qualcuno andato in pensione) e che sono stati protagonisti di alcune delle dodici storie contenute nel calendario.