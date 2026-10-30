Toponomastica|
Il nuovo ponte sul Serchio si chiamerà ponte dell’Airone: ok in giunta all’intitolazione
Voto all’unanimità, assenti gli assessori di Difendere Lucca Fabio Barsanti e Mia Pisano. Il sindaco: “Operazione culturale di grande rilievo”
Si chiamerà Ponte dell’Airone il nuovo ponte sul Serchio.
La giunta comunale (assenti gli assessori di Difendere Lucca, Fabio Barsanti e Mia Pisano) con apposita delibera ha ratificato e preso atto del percorso partecipativo realizzato dalla Provincia di Lucca che ha coinvolto le scuole del territorio per dare vita a una rosa di nomi, fra i quali successivamente, attraverso la consultazione online della cittadinanza, è stato scelto, appunto, quello di Airone.
“Siamo lieti di dare avvio all’iter burocratico che porterà all’intitolazione ufficiale del nuovo Ponte sul Serchio – dichiarano a questo proposito il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla toponomastica Moreno Bruni –, dando così seguito al percorso realizzato dall’amministrazione provinciale che ha visto coinvolti tanti giovani studenti del territorio che si sono cimentati con un’operazione culturale di grande rilievo, qual è quella di attribuire il nome a una nuova infrastruttura”.
Adesso che la giunta si è espressa, la delibera che approva la nuova intitolazione sarà inoltrata alla Prefettura per i pareri di competenza, dopo di che l’intitolazione del Ponte Airone diventerà operativa a tutti gli effetti.