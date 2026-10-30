Il nuovo ponte sul Serchio si chiamerà ponte dell’Airone: ok in giunta all’intitolazione

La giunta comunale (assenti gli assessori di Difendere Lucca, Fabio Barsanti e Mia Pisano) con apposita delibera ha ratificato e preso atto del percorso partecipativo realizzato dalla Provincia di Lucca che ha coinvolto le scuole del territorio per dare vita a una rosa di nomi, fra i quali successivamente, attraverso la consultazione online della cittadinanza, è stato scelto, appunto, quello di Airone.