Sciopero generale, aderisce anche parte del personale del teatro del Giglio: spostati alcuni eventi

Lo sciopero generale incide anche sul programma dei Comics . L’adesione di molti dei lavoratori del teatro del Giglio alla mobilitazione dei sindacati di base contro il carovita e le politiche di riarmo del governo nazionale ha infatti portato a una redifinizione del calendario degli eventi.

Non si terranno, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, gli eventi che erano in programma oggi (30 ottobre) al teatro cittadino, a partire dall’atteso panel di presentazione della terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo che, dopo un rapido red carpet davanti al Giglio, si tiene al Cinema Moderno. Tutti gli eventi sono confermati ma in altra sede.