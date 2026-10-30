La mobilitazione|
Sciopero generale, aderisce anche parte del personale del teatro del Giglio: spostati alcuni eventi
Trasloca all’ultimo minuto al Cinema Moderno la presentazione della terza stagione di ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’
Lo sciopero generale incide anche sul programma dei Comics. L’adesione di molti dei lavoratori del teatro del Giglio alla mobilitazione dei sindacati di base contro il carovita e le politiche di riarmo del governo nazionale ha infatti portato a una redifinizione del calendario degli eventi.
Non si terranno, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, gli eventi che erano in programma oggi (30 ottobre) al teatro cittadino, a partire dall’atteso panel di presentazione della terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo che, dopo un rapido red carpet davanti al Giglio, si tiene al Cinema Moderno. Tutti gli eventi sono confermati ma in altra sede.
Si sta comunque tentando di riorganizzare i turni del personale che non ha aderito allo sciopero per aprire il teatro almeno per alcuni degli incontri in calendario, compreso l’atteso concerto dei Cavalieri del Re di questa sera.