La polemica|
Vivere il Centro Storico: “Varchi spenti durante i Comics: le regole diventano un optional”
Per il comitato “dalle 19-20 circa, quando cessano i controlli alle porte, scatta il liberi tutti mentre i residenti parcheggiano a chilometri”
“I Comics si fanno da 60 anni. I varchi telematici funzionano da oltre 15. Eppure, mai prima d’ora erano stati spenti durante la manifestazione“. Così Vivere il Centro Storico commenta la decisione.
“L’amministrazione Pardini è riuscita nell’impresa: dal 28 ottobre all’1 novembre, controlli elettronici disattivati. E dalle 19-20 circa, quando cessano i controlli alle porte, scatta il liberi tutti: entrano tutti, nessuno controlla e le regole diventano un optional. L’inciviltà prende il sopravvento, mentre i residenti sono costretti a lasciare l’auto a chilometri da casa. Per i visitatori porte aperte, per chi abita a Lucca disagi senza fine. È questa l’idea di città dell’amministrazione Pardini?”.
“Spegnere i controlli non è organizzare: è rinunciare a far rispettare le regole – conclude Vcs – E a pagarne il prezzo sono, ancora una volta, i residenti. Lucca non era mai arrivata così in basso. L’amministrazione si ricordi che la città non appartiene soltanto ai grandi eventi, ma anche a chi la abita tutto l’anno”.