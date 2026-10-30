Vivere il Centro Storico: “Varchi spenti durante i Comics: le regole diventano un optional”

“I Comics si fanno da 60 anni. I varchi telematici funzionano da oltre 15. Eppure, mai prima d’ora erano stati spenti durante la manifestazione “. Così Vivere il Centro Storico commenta la decisione.

“L’amministrazione Pardini è riuscita nell’impresa: dal 28 ottobre all’1 novembre, controlli elettronici disattivati. E dalle 19-20 circa, quando cessano i controlli alle porte, scatta il liberi tutti: entrano tutti, nessuno controlla e le regole diventano un optional. L’inciviltà prende il sopravvento, mentre i residenti sono costretti a lasciare l’auto a chilometri da casa. Per i visitatori porte aperte, per chi abita a Lucca disagi senza fine. È questa l’idea di città dell’amministrazione Pardini?”.