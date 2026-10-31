Dietro le quinte di Lucca Comics: il grazie di Pardini e Barsanti ai 120 volontari della protezione civile

Il sindaco Mario Pardini, il vice sindaco Fabio Barsanti e l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi si sono recati questa mattina (31 ottobre) al raduno dei volontari delle associazioni della protezione civile del comune di Lucca per un saluto e un ringraziamento, prima dell’inizio dei turni di servizio dei volontari nei vari punti della città necessari alla complessa logistica di Lucca Comics & Games. Oggi erano in servizio 120 volontari.