l'altro fronte|
Dietro le quinte di Lucca Comics: il grazie di Pardini e Barsanti ai 120 volontari della protezione civile
Premiato il 90enne volontario della Croce Verde Gianfranco Leoncini, già ‘angelo del fango’ dopo l’alluvione di Firenze nel 1966
Il sindaco Mario Pardini, il vice sindaco Fabio Barsanti e l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi si sono recati questa mattina (31 ottobre) al raduno dei volontari delle associazioni della protezione civile del comune di Lucca per un saluto e un ringraziamento, prima dell’inizio dei turni di servizio dei volontari nei vari punti della città necessari alla complessa logistica di Lucca Comics & Games. Oggi erano in servizio 120 volontari.
Nell’occasione gli amministratori hanno consegnato un diploma di riconoscenza a Gianfranco Leoncini, volontario della Croce Verde di Lucca – già ‘angelo del fango’ dopo l’alluvione di Firenze del 1966 – per il suo costante impegno a servizio della comunità per oltre 60 anni.