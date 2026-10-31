Lucca Comics, è stato il giorno del sold out: 80mila biglietti venduti, tetto sfiorato anche ieri

Il notevole afflusso di pubblico ha aumentato gli interventi della polizia locale: 25 sanzioni per divieto di sosta e 3 rimozioni

Alla fine il tanto atteso sold out, ovvero gli 80mila biglietti venduti in un solo giorno, il tetto massimo previsto, è arrivato.

Sono stati 80mila i tagliandi venduti per la giornata di oggi (31 ottobre), la più frequentata dagli appassionati del fumetto e del gioco intelligente. Ieri il tetto era stato solo sfiorato, a conferma, comunque, di una edizione 2026, quella del sessantennale, che alla fine si chiuderà con numeri interessanti e probabilmente superiori all’edizione dello scorso anno, se è vero che sia mercoledì sia giovedì hanno registrato più presenze, nell’ordine delle 10mila circa, rispetto al 2025.

Un buon segno di vitalità per la manifestazione considerando che, salvo qualche problema legato ai parcheggi e le naturali difficoltà per i residenti, tutto è filato abbastanza liscio.

“Traffico intenso ma scorrevole per quanto riguarda afflusso e deflusso – affermano gli assessori Bartolomei e Barsanti – oltre 35000 gli arrivi in treno e 65 i bus in viale Luporini. La polizia locale ha vigilato i parcheggi straordinari senza trovare parcheggiatori abusivi; tre gli incidenti stradali di cui uno con ferito, 25 le sanzioni per divieto di sosta e 3 rimozioni, due denunce per accattonaggio molesto, 18 sanzioni a venditori abusivi con sequestro 350 articoli di merce, una denuncia per consumo di stupefacenti. Due le multe per suolo pubblico abusivo e nove per difformità sullo spazio concesso. Una giornata che nonostante i grandi numeri è trascorsa con grande tranquillità e senza particolari problemi”.