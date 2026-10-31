Si è persa Lea, cagnolina di taglia piccola e dal pelo ispido e fulvo

Appello urgente per la ricerca di Lea, una cagnolina di taglia piccola dal pelo ispido e fulvo che è stata smarrita.

L’animale è dotato di microchip ed è descritto come un cane buono ma tendenzialmente diffidente. In caso di avvistamento, il volantino raccomanda di scattare immediatamente una fotografia, di tentare un avvicinamento con estrema cautela evitando di rincorrerla e di contattare subito i numeri telefonici indicati, dai quali si offre anche una ricompensa.