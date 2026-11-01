Bilancio ok per l’edizione 2026 dei Comics, il sindaco Pardini: “L’obiettivo non è aumentare i numeri, ma consolidarli”

“Un bilancio molto positivo, per la partecipazione, la qualità degli ospiti e dei contenuti e l’energia che si è respirata in città – dice – Ma il valore di questa edizione va oltre i numeri: sessant’anni non sono soltanto un anniversario da festeggiare, sono un’eredità da far crescere. È questo il significato di Legacy : riconoscere la lungimiranza di chi ci ha preceduto e assumersi la responsabilità di costruire il futuro. Per me, che ho vissuto i Comics da appassionato, da organizzatore e oggi da sindaco, è un’emozione particolare. Ringrazio Lucca Crea, tutti gli operatori, le forze dell’ordine, gli uffici comunali, i volontari e i lucchesi : dietro questa manifestazione c’è il lavoro e l’accoglienza di un’intera città”.

Quali saranno gli obiettivi per il futuro per rafforzare il legame tra una manifestazione che cresce sempre di più e la città? “L’obiettivo non è crescere nei numeri: le presenze vanno consolidate, non aumentate. Vogliamo invece crescere nell’internazionalizzazione e nella qualità, due direzioni sulle quali stiamo già lavorando da diversi anni e che stanno dando i risultati sperati. Questo percorso deve andare di pari passo con la ricerca del continuo miglioramento della mobilità, della gestione dei flussi e dell’attenzione a chi in città vive e lavora: i disagi vanno ascoltati e affrontati, non minimizzati. Significa anche far vivere questo patrimonio tutto l’anno. L’accordo appena firmato con il ministero della cultura e la Regione per Expo Comics, con le attività a Palazzo Guinigi in attesa della sede definitiva alla ex manifattura, è un passo concreto in questa direzione. Vogliamo creare occasioni di cultura, formazione e lavoro che vadano oltre i giorni del festival. Lucca non è semplicemente la cornice dei Comics: è parte della loro identità. E il futuro della manifestazione deve essere costruito sempre più insieme alla città”.