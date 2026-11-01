Asta di beneficenza al padiglione Carducci con 87 opere: la prima è andata a 400 euro

Poco dopo le 15 di oggi (primo novembre), ultimo giorno del sessantesimo Lucca Comics & Games, è iniziata l’asta di beneficenza al padiglione Carducci. Momento condotto da Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea, insieme a Miriam Borgioli, che chiude il percorso dell’Artist Playground della manifestazione.

Ottantacinque opere sono state realizzate durante la sessione di live-painting, organizzata da Area Performance odv, e due sono state donate,

Le opere che non verranno acquistate daranno vita ad un’asta online in occasione di Lucca Collezionando (marzo 2027) sulla piattaforma catawiki.

“L’area dove possiamo essere realmente noi stessi”, apre l’evento Vietina lanciando via la giacca. Chiama sul palco la coconduttrice Borgioli e poi l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi. “Ringraziamo gli artisti, che mettono il loro talento attraverso le loro opere. Uno dei messaggi più belli da poter mandare. I nostri valori sono positivi e vanno tramandati a più realtà. A nome di Lucca crea e della città di Lucca grazie a tutti voi”.

“Abbiamo lavorato molto con diverse realtà – aggiunge Vietina – tra cui la comunità di Sant’Egidio. Questa asta non serve solo per aiutare nel futuro, ma anche per fare qualcosa nel presente”.

Sia i pezzi battuti fisicamente che quelli online saranno affiancati dal fumetto Gradimento Alcolico, realizzato in collaborazione con l’azienda Usl Toscana nord ovest. “Una collaborazione che ci fa molto piacere”, dice Patrizia Fistesmaire. Presente anche Eluisa Lo Presti, direttrice responsabile della zona distretto Piana di Lucca.

Nell’asta odierna il primo pezzo ceduto è stato quello di Emanuele Manfredi a 400 euro, partendo da una base d’asta 200. La seconda opera venduta, poi, è stata quella di Cosimo a tema Lego a 200 euro. Quest’ultima se l’è aggiudicata Miriam Borgioli, scesa tra il pubblico per il momento dell’asta, partita da una base di 20 euro.