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L’edizione 2026 dei Comics non è ancora finita ma è già partita la ricerca degli alloggi per il 2027
1 novembre 2026 | 18:25
Numerosi i post sui social per la ricerca di sistemazioni per la prossima edizione che si terrà da giovedì 28 ottobre a lunedì primo novembre
Sta per passare la bandiera a scacchi sull’edizione 2026 di Lucca Comics & Games. Intanto sono già state annunciate le date per la sessantunesima edizione quella del 2027, che si terrà da giovedì 28 ottobre a lunedì primo novembre.
Sapendo già quando si terrà, gli appassionati della manifestazione sono già in cerca di alloggi: numerosi i post sui social per la ricerca di sistemazioni nelle vicinanze del centro storico.
Insomma, la febbre comics è sempre alta e i tantissimi fan non vedono l’ora che si alzi il sipario della prossima edizione.