Lucca Comics & Games, il comitato Vivere il centro storico: “Un altro record, ma per chi?”

Il gruppo denuncia bagni insufficienti, parcheggi sacrificati e negozi snaturati, e propone di spostare l’area Movie a Viareggio

Il comitato Vivere il centro storico interviene sull’edizione 2026 di Lucca Comics & Games con un’analisi in più punti e una proposta: ripensare il modello della manifestazione, distribuendola sul territorio e coinvolgendo Viareggio, a partire dall’area Movie. Il gruppo parte dai numeri dell’edizione 2025: più di 280mila biglietti venduti, oltre 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali, 1500 appuntamenti e più di 750mila presenze in cinque giorni, secondo i dati di Vodafone Analytics.

“Lucca Comics & Games cresce, si espande e occupa sempre più spazi del centro storico – sottolinea il comitato – Accanto ai tradizionali fumetti e videogiochi avanza il settore Movie, con gli interessi commerciali delle grandi produzioni cinematografiche e televisive. Ma mentre il festival cresce, quale prezzo paga la città?”. Il gruppo cita le parole del presidente di Qmi sull’area Movie, orientata a “sviluppare opportunità per i brand” e a “rafforzare il legame tra i brand e il loro pubblico”. “Tradotto – osservano – aumentare le vendite dei prodotti televisivi e cinematografici fidelizzando, per quanto possibile, il pubblico alle produzioni in serie”.

La mappa degli spazi

Il comitato ha messo in fila i luoghi coinvolti. L’area Games si estende tra Campo Balilla, piazza Santa Maria, la palestra ducale Maria Luisa, piazza San Frediano, palazzo Guinigi, piazza San Romano, il baluardo San Paolino e la biblioteca Imt. Quella Comics comprende piazza Napoleone, piazza del Giglio, l’ex Cavallerizza, piazza Antelminelli, piazza San Martino, piazza della Colonna Mozza, palazzo Guinigi e il Real Collegio, con piazza Santa Maria e il giardino degli Osservanti. La più estesa è proprio l’area Movie, che occupa dodici luoghi, dalle piazze San Michele, della Magione, San Francesco, dell’Anfiteatro, San Giusto e San Giovanni fino a piazzale San Donato, piazzale Arrigoni, loggiato Pretorio, baluardo Santa Maria, cinema Astra e Centrale e Teatro del Giglio.

Servizi igienici

Uno dei capitoli più dettagliati riguarda i bagni, con un calcolo che il comitato definisce un gioco. “La presenza di una moltitudine di 150mila persone ha anche delle necessità fisiologiche – scrive – 150mila persone di età compresa tra 14 e 40 anni producono circa 225mila litri di pipì, quasi 225 metri cubi con 4-8 soste. I bagni chimici standard hanno una capacità utilizzabile di circa 120 litri, quindi ne servono circa 2000 a conto pari, considerando quelli sporchi e guasti. Ogni giorno vanno anche svuotati e puliti, magari più volte al giorno. Per aspirare un bagno occorrono un mezzo con un addetto e circa 30 minuti: si arriva a 1000 ore. Ma le pulizie non si riesce a farle di giorno, vanno fatte nelle ore notturne, dalle 20 alle 6, e in pratica ci vogliono circa 120 automezzi in giro per il centro storico. Niente male come gioco”.

Il comitato si chiede se esista una soluzione. “Purtroppo no – risponde – chi è stato in qualsiasi bar ha visto le code ai servizi igienici. Non parliamo di coloro che sono diversamente abili o con difficoltà, perché finisce il gioco. Vita dura nei vicoli e nelle parti della città più nascoste”.

Negozi e residenti

Il gruppo contesta anche l’impatto sul commercio e sulla vita dei cittadini. “Il sistema commerciale lucchese è mantenuto a beneficio di chi vende cibo e cianfrusaglie – affermano – Gli altri negozi cercano di far passare l’onda oppure chiudono o, meglio, affittano a negozi temporanei che vendono cianfrusaglie. Tutta la città diventa un involucro per negozi stabili e temporanei che vendono cibo o cianfrusaglie. Solo la nostra assessora, nel suo post, non se n’è accorta: immagina i visitatori intenti a conoscere e acquistare nei nostri negozi tipici”.

Sul fronte della mobilità la critica è netta. “Con 150mila presenze al giorno – rilevano – i parcheggi per i residenti sono destinati ai visitatori o al personale degli espositori, come ti ricordano gli addetti che ti impediscono di parcheggiare nei posti fuori dalle Mura. La città è a disposizione della manifestazione, con i residenti trattati a metà tra ostaggi e intrusi. Tutto organizzato?”. Per il comitato il risultato è “un centro storico sempre più trasformato in un gigantesco spazio commerciale, tra street food, merchandising e negozi temporanei”, con “pesanti disagi per i residenti” e un modello economico che “sembra privilegiare alcune attività commerciali, mentre il commercio tradizionale rischia di essere progressivamente marginalizzato”.

La proposta: Viareggio come seconda sede

Il comitato non mette in discussione il valore della manifestazione. “Nessuno mette in discussione il valore culturale ed economico di Lucca Comics & Games – precisa – ma una grande manifestazione non può crescere indefinitamente senza interrogarsi sulla sostenibilità e sulla qualità della vita dei cittadini. E se fosse arrivato il momento di ripensare il modello?”.

Il richiamo è al recente dibattito sui grandi eventi con l’assessore del Comune di Roma Alessandro Onorato. “Una valutazione equilibrata porterebbe necessariamente a rivedere il presente e il futuro di una manifestazione come questa – sostiene il gruppo – e, seguendo quel dibattito, si dovrebbe pensare, più che a limitarla, a condividerla con il territorio. Viareggio sarebbe perfetta come seconda sede, magari proprio per l’area Movie, l’ultima arrivata e quella in maggiore espansione. Sarebbe una visione politica moderna e senza campanilismi. Non sarebbe un ridimensionamento, ma una scelta di sviluppo, capace di valorizzare più città, distribuire i benefici economici e alleggerire la pressione sul centro storico di Lucca”.

Con una battuta, il comitato punge l’amministrazione: “Forse è troppo per chi si è invece prodigata nel duplicare una grande manifestazione, il carnevale di Viareggio, sulle Mura di Lucca. Si sa: ognuno ha la sua croce”.