Ultimo giorno per l’edizione dei 60 anni di Lucca Comics and Games con tanti eventi e personaggi

Un’edizione baciata dal sole e corredata da numeri importanti, che ieri (31 ottobre) sono culminati con il sold out degli 80mila biglietti venduti, limite massimo per singolo giorno. Un numero che fa ben sperare per il dato complessivo.

Ma al di là delle presenze, certamente importanti anche per far quadrare i conti degli organizzatori della manifestazione, resta un evento che ancora una volta rimarrà negli occhi e nella memoria di molti, fra i grandi nomi che hanno frequentato la città, in tutti i settori in cui è suddivisa la manifestazione e la gioia di esserci, mascherato o no, in una città brulicante di colori e di allegria.