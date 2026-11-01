L'evento|
Ultimo giorno per l’edizione dei 60 anni di Lucca Comics and Games con tanti eventi e personaggi
Un’edizione baciata dal sole e corredata da numeri importanti vive il suo ultimo appuntamento in attesa del bilancio finale
C’è un misto di eccitazione e di aria da ultimo giorno di scuola all’inizio dell’ultimo giorno dell’edizione numero 60 di Lucca Comics and Games.
Un’edizione baciata dal sole e corredata da numeri importanti, che ieri (31 ottobre) sono culminati con il sold out degli 80mila biglietti venduti, limite massimo per singolo giorno. Un numero che fa ben sperare per il dato complessivo.
Ma al di là delle presenze, certamente importanti anche per far quadrare i conti degli organizzatori della manifestazione, resta un evento che ancora una volta rimarrà negli occhi e nella memoria di molti, fra i grandi nomi che hanno frequentato la città, in tutti i settori in cui è suddivisa la manifestazione e la gioia di esserci, mascherato o no, in una città brulicante di colori e di allegria.
Ma prima di lasciarsi andare ad un po’ di malinconia è bene immergersi nell’ultima giornata della manifestazione, che riserva comunque tanti appuntamenti importanti, sorprese e personaggi di rilievo.
Dopo, solo dopo, sarà il momento dei bilanci. Di capire cosa è andato e cosa ancora può essere migliorato in una macchina organizzatica che appare ampiamente oliata.
E da domani si inizia già a organizzare l’edizione numero 61 della manifestazione.