A Soecoforma l’incontro sull’estetica oncologica ‘Oltre la terapia’

L’estetica oncologica rappresenta oggi un supporto fondamentale e complementare nel percorso di cura delle persone affette da tumore, offrendo un aiuto concreto per affrontare gli effetti collaterali delle terapie oncologiche sulla pelle e sul corpo.

Per rispondere a questo delicato bisogno, mercoledì (4 novembre) dalle 15 alle 17, l’agenzia formativa Soecoforma di Lucca, ospiterà l’incontro gratuito Oltre la terapia: la cura di sé nell’estetica oncologica. L’iniziativa si inserisce nel progetto Donna+ 2026 – Percorsi di empowerment per donne e famiglie, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con il Comune di Altopascio.

A guidare l’incontro sarà Lucia Errico, estetista da 35 anni, che da 15 si occupa di estetica oncologica con profonda dedizione. Un percorso professionale nato da una motivazione molto personale: l’accudimento di un familiare stretto.

“Il tempo trascorso nel reparto ospedaliero mi ha permesso di osservare da vicino l’impatto che le terapie antineoplastiche generano sul corpo e sulla psiche dei pazienti – racconta Lucia Errico – Tra gli effetti collaterali più evidenti, ho riscontrato una progressiva e dolorosa perdita di identità corporea – come la perdita di capelli, ciglia, sopracciglia, alterazioni cutanee e lesioni ungueali. Oltre ai segni visibili sul corpo, emerge chiaramente la fragilità emotiva, l’incertezza legata al proprio ruolo lavorativo e familiare, e la fatica quotidiana”.

Quella sofferenza, vista riflessa nello specchio dalle donne in terapia, ha spinto Lucia a trasformare la sua professione in uno strumento di cura. “È proprio da questa consapevolezza che il lavoro dell’estetista può evolversi trasformandosi in un concreto supporto di benessere: non solo trattamenti mirati e sicuri per la pelle fragile, ma uno spazio di ascolto, empatia e dignità per ritrovare fiducia in se stessi e affrontare la malattia con più serenità. Con una marcia in più”.

Le due ore dell’evento fungeranno da presentazione per l’intero percorso di estetica e cura di sé offerto gratuitamente dal progetto Donna+, grazie al quale le partecipanti potranno concordare appuntamenti diretti per proseguire questo percorso di benessere.

L’evento è gratuito ma, per garantire un ambiente accogliente e un reale spazio di ascolto, è gradita la prenotazione.