Anestesia e rianimazione, in pensione i medici Clara Ricci e Narciso Vannucci

Tempo di salutare il servizio attivo per due figure storiche dell’ospedale San Luca di Lucca e della struttura complessa di anestesia e rianimazione. Sono infatti andati in pensione i medici Clara Ricci, dal mese di ottobre, e Narciso Vannucci, dall’1 novembre.

La dottoressa Ricci, responsabile dell’ambulatorio di preospedalizzazione chirurgica per la parte anestesiologica, ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento fondamentale nell’accoglienza, valutazione e preparazione dei pazienti prima dei trattamenti chirurgici, garantendo sempre elevati standard di sicurezza, professionalità e profonda empatia nei confronti dell’utenza.

Il dottor Vannucci, responsabile del blocco operatorio dell’ospedale San Luca, si è occupato con grande competenza e dedizione della complessa macchina organizzativa delle sale operatorie, coordinando con precisione ed equilibrio l’attività delle diverse équipe e assicurando la gestione ottimale dei percorsi chirurgici.

Ai due professionisti vanno i più sentiti ringraziamenti e la profonda gratitudine da parte dell’azienda Usl Toscana nord ovest, della direzione medica di presidio, di tutti i colleghi della struttura di anestesia e rianimazione di Lucca, a partire dal direttore Cesare Fabrizio Benanti, e di tutto il personale afferente al blocco operatorio e all’ambulatorio di preospedalizzazione.

Il ‘grazie’ dei colleghi è legato in particolare al senso di appartenenza, alla professionalità e all’umanità dimostrate da entrambi in tanti anni di instancabile servizio a favore della comunità.