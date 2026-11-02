Comics, plauso da Confcommercio: “Risultati che non vanno mai dati per scontati”

“I numeri – si legge in una nota dell’associazione – certificano in modo chiaro ed inequivocabile l’ennesimo grande successo del festival. Il dato sui 345mila partecipanti ‘certificati’, ai quali vanno sommati tutti coloro che si sono recati in città in questi giorni senza biglietto o pass, semplicemente magari per farsi una passeggiata in mezzo ai cosplayer, conferma e rafforza la dimensione internazionale del festival e merita di essere rimarcato. Perché siamo tutti abituati a sentire e leggere grandi numeri quando si parla di questa manifestazione, ma occorre anche ricordarsi come dietro ad essi ci sia un lavoro annuale da parte degli organizzatori, che parte il giorno successivo alla fine di un’edizione e arriva sino a quello precedente l’inizio della successiva. Certi risultati, insomma, non vanno mai dati per scontati”.