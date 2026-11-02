L'intervento|
Comics, plauso da Confcommercio: “Risultati che non vanno mai dati per scontati”
L’associazione di categoria: “Anche i nostri iscritti con le loro vetrine e i loro costumi hanno aggiunto un ulteriore tocco di originalità”
All’indomani della conclusione della 60esima edizione di Lucca Comics & Games, Confcommercio Lucca e Massa Carrara traccia il proprio bilancio della manifestazione.
“I numeri – si legge in una nota dell’associazione – certificano in modo chiaro ed inequivocabile l’ennesimo grande successo del festival. Il dato sui 345mila partecipanti ‘certificati’, ai quali vanno sommati tutti coloro che si sono recati in città in questi giorni senza biglietto o pass, semplicemente magari per farsi una passeggiata in mezzo ai cosplayer, conferma e rafforza la dimensione internazionale del festival e merita di essere rimarcato. Perché siamo tutti abituati a sentire e leggere grandi numeri quando si parla di questa manifestazione, ma occorre anche ricordarsi come dietro ad essi ci sia un lavoro annuale da parte degli organizzatori, che parte il giorno successivo alla fine di un’edizione e arriva sino a quello precedente l’inizio della successiva. Certi risultati, insomma, non vanno mai dati per scontati”.
“Un successo – prosegue Confcommercio – per il quale intendiamo ringraziare tutti coloro che in questi giorni abbiano lavorato duramente affinché Lucca Comics & Games potesse svolgersi al meglio. A partire naturalmente da Lucca Crea, per arrivare all’amministrazione comunale, a tutti i tecnici e i dipendenti municipali, alle istituzioni che hanno collaborato con l’organizzazione, al personale di Sistema Ambiente e ai volontari della protezione civile. E naturalmente alle forze dell’ordine, che hanno vigilato con la consueta professionalità sulla sicurezza di un evento contraddistinto ancora una volta dalla gioia, dalla fantasia e dall’educazione di un pubblico unico”.
“Un plauso speciale – insiste la nota – va ai nostri commercianti, che con le loro vetrine e i loro costumi a tema hanno aggiunto un ulteriore tocco di originalità al clima di festa generale. Parliamo in alcuni casi anche di negozi tradizionali, magari meno coinvolti di altri nel circuito del festival, eppure bravissimi a calarsi appieno nel clima generale di festa”.
“Sin da ora – termina la nota – il pensiero va al prossimo anno, momento in cui Lucca Comics & Games festeggerà 61 anni di vita”.