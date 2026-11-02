Lucca Comics and Games, via allo smontaggio dei padiglioni: priorità alle aree di sosta dei residenti

Lucca Comics & Games il giorno dopo. L’edizione dei sessant’anni va in archivio ed immediatamente, con la chiusura dei cancelli, inzia lo smontaggio delle strutture, a partire dalle vie e dalle piazze del centro storico con la massima attenzione a liberare il prima possibile le aree di sosta dei residenti.

Quanto alle zone di sosta il parcheggio Don Baroni ritornerà totalmente accessibile dal pomeriggio, dopo la partenza degli ultimi standisti.

Con la chiusura della manifestazione la città ritorna così alla sua routine, ma contemporaneamente la macchina di Lucca Crea continua a lavorare. C’è chi inizia il conto alla rovescia per l’anno successivo, mentre gli ultimi visitatori ed espositori hanno già fatto le valige e sono pronti alla partenza.

Non solo lo smontaggio dei padiglioni, anche i temporary store fanno i bagagli, corrieri e camion invadono il centro storico. Come sempre l’ultima area ad essere liberata sarà l’ex Balilla, perché utilizzata base di appoggio logistico.

Dato il tempo necessario agli espositori, di portare via i loro materiali dai padiglioni, subito già dalle prime ore di questa mattina (lunedì 2 novembre) hanno preso il via le principali operazioni di smontaggio.