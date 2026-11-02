Ok al progetto esecutivo per la riqualificazione di piazzale Monsignor Giulio Arrigoni

L’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e nuova illuminazione è a carica della Ippolito Costruzioni

Via libera a un nuovo e importante intervento di rigenerazione urbana e abbattimento delle barriere architettoniche nel cuore del centro storico. Il Comune ha infatti approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di piazzale Monsignor Giulio Arrigoni, lo spazio situato tra il palazzo arcivescovile e la parte posteriore della cattedrale di San Martino.

L’opera rientra nel più ampio Progetto unitario convenzionato (Puc) legato alla riqualificazione architettonica del complesso dell’ex Istituto Santa Dorote”, situato all’angolo tra via del Giardino Botanico e via del Fosso. L’intervento, approvato a seguito del cambio di destinazione d’uso in residenziale del complesso immobiliare, è interamente finanziato e realizzato a spese della società proponente Ippolito Costruzioni Srl, in forza della convenzione sottoscritta lo scorso 4 agosto.

Il quadro economico complessivo dell’intervento pubblico ammonta a 461.328,98 euro, di cui 296.705,19 euro destinati ai lavori effettivi – comprensivi di oltre 12.500 euro di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – e la restante parte a somme a disposizione per progettazione, direzione lavori, collaudi e oneri fiscali.

Il progetto esecutivo, validato dal Responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Francesca Guidotti, prevede una serie di soluzioni architettoniche e strutturali mirate a superare i dislivelli e le barriere presenti nell’area, valorizzando contestualmente il contesto monumentale attraverso interventi di riqualificazione degli spazi e dell’impiantistica illuminotecnica.