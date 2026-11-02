Parcheggio interrato di piazzale Martiri della Libertà: la giunta Pardini approva l’interesse pubblico preliminare

Un nuovo passo avanti verso il nuovo parcheggio interrato di piazzale Martiri della Libertà, all’esterno di porta Santa Maria. Con la deliberazione numero 292 del 15 ottobre, la giunta guidata dal sindaco Mario Pardini ha approvato il riconoscimento formale dell’interesse pubblico preliminare all’elaborazione di una proposta di partenariato pubblico-privato, da attuarsi mediante lo strumento del project financing .

L’atto di indirizzo, illustrato in seduta dall’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani , recepisce la manifestazione informale d’interesse presentata l’11 settembre scorso da un operatore economico . La proposta intende sviluppare la progettazione dell’infrastruttura prendendo come base di partenza il Documento di fattibilità delle alternative progettuali , elaborato dallo studio Roli Associati e approvato da Palazzo Orsetti nel dicembre 2023. L’opera figura peraltro già inserita al punto 68 del piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 per l’annualità 2027, con un valore stimato di 25 milioni di euro da coprirsi interamente con capitali privati.

Trattandosi di una fase preliminare ai sensi dell’articolo 193 del Codice dei contratti pubblici, il provvedimento dell’esecutivo non costituisce avvio di una gara né attribuisce la qualifica di promotore al soggetto privato . Al contrario, la delibera stabilisce la pubblicazione dei dati e dei documenti di studio nella sezione Amministrazione Trasparente , garantendo l’accesso alle medesime informazioni a tutti gli operatori di mercato interessati previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza. Una precauzione adottata anche alla luce della giurisprudenza europea (sentenza della Corte di Giustizia Ue del 5 febbraio 2026 sul caso Urban Vision ) per assicurare la massima parità di trattamento, concorrenza e assenza di posizioni di privilegio.

Il mandato per l’esecuzione degli atti procedurali successivi è stato affidato alla dirigente del settore lavori pubblici e traffico, l’ingegnere Antonella Giannini, mentre la responsabilità unica del progetto fa capo all’ingegnere Francesca Guidotti, responsabile dell’Unità organizzativa strade e progettazione. Qualora l’operatore formalizzi la proposta completa, l’ente avvierà l’iter tecnico-economico di valutazione della rispondenza dell’opera all’interesse pubblico cittadino prima della gara ad evidenza pubblica.