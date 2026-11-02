Parcheggio interrato di Porta Santa Maria, Impegno civico per Lucca: “Un’opera penalizzante penalizzante per la città”

“Sosta in superficie svenduta ai privati. L’aspetto più allarmante del piano economico-finanziario – rileva l’associazione – risiede nell’estensione della concessione al privato della sosta a pagamento su strada nelle aree limitrofe. Consegnare ad un unico gestore privato il controllo della sosta, sia interrata che di superficie, significa ipotecare le politiche della mobilità cittadina per i decenni a venire. Il Comune perderà la propria autonomia sulle tariffe, con il concreto rischio di rincari a carico di residenti, lavoratori e visitatori per garantire il profitto del concessionario. Impatto sul cantiere e viabilità di Porta Santa Maria. La zona di Piazzale Martiri della Libertà costituisce uno snodo nevralgico della circonvallazione e dell’accesso al centro storico. Le prolungate fasi di scavo e cantiere origineranno paralisi del traffico, disagi alla residenza e danni all’impianto commerciale della zona nord. Non risultano ad oggi garanzie adeguate sulla gestione dei flussi durante la realizzazione dei lavori, né sull’impatto visivo e viabilistico delle rampe d’accesso a ridosso delle Mura. Un modello superato. Riproponiamo una visione della città che guardi a parcheggi scambiatori esterni, collegati da un trasporto pubblico efficiente e costante, anziché alla creazione di cattedrali sotterranee a ridosso della cerchia muraria che attraggono ulteriore traffico a ridosso del centro”.