L'intervento|
Parcheggio interrato di Porta Santa Maria, Impegno civico per Lucca: “Un’opera penalizzante penalizzante per la città”
L’associazione evidenzia: “Emergono criticità sostanziali che riteniamo doveroso porre all’attenzione dei cittadini e delle forze politiche”
“L’approvazione in giunta della delibera del 15 ottobre scorso, che dichiara l’interesse pubblico preliminare per il project financing del parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria, impone una riflessione seria e trasparente sulla direzione che l’amministrazione intende far prendere alla mobilità e alle casse di Lucca”. Lo afferma l’associzione Impegno civico per Lucca.
“Dall’analisi dettagliata – prosegue – del quadro economico e procedurale emergono criticità sostanziali che riteniamo doveroso porre all’attenzione dei cittadini e delle forze politiche: il paradosso costi/benefici: meno posti ma costi invariati. La proposta economica ridimensiona la capienza del parcheggio a circa 320 stalli interrati rispetto ai 433 ipotizzati in origine. Ciononostante, il costo dell’opera resta stimato nell’ordine dei 25 milioni di euro. Ci chiediamo come si possa ritenere congruo un investimento di tale portata a fronte di un saldo netto di posti auto così contenuto, considerando le superfici che dovranno inevitabilmente essere sottratte alla sosta in superficie”.
“Sosta in superficie svenduta ai privati. L’aspetto più allarmante del piano economico-finanziario – rileva l’associazione – risiede nell’estensione della concessione al privato della sosta a pagamento su strada nelle aree limitrofe. Consegnare ad un unico gestore privato il controllo della sosta, sia interrata che di superficie, significa ipotecare le politiche della mobilità cittadina per i decenni a venire. Il Comune perderà la propria autonomia sulle tariffe, con il concreto rischio di rincari a carico di residenti, lavoratori e visitatori per garantire il profitto del concessionario. Impatto sul cantiere e viabilità di Porta Santa Maria. La zona di Piazzale Martiri della Libertà costituisce uno snodo nevralgico della circonvallazione e dell’accesso al centro storico. Le prolungate fasi di scavo e cantiere origineranno paralisi del traffico, disagi alla residenza e danni all’impianto commerciale della zona nord. Non risultano ad oggi garanzie adeguate sulla gestione dei flussi durante la realizzazione dei lavori, né sull’impatto visivo e viabilistico delle rampe d’accesso a ridosso delle Mura. Un modello superato. Riproponiamo una visione della città che guardi a parcheggi scambiatori esterni, collegati da un trasporto pubblico efficiente e costante, anziché alla creazione di cattedrali sotterranee a ridosso della cerchia muraria che attraggono ulteriore traffico a ridosso del centro”.
Impegno Civico “sollecita l’amministrazione comunale a recedere da questa scelta e ad aprire un reale dibattito pubblico in consiglio comunale e con la cittadinanza, affinché non vengano presi impegni vincolanti su una proposta che presenta evidenti profili di sbilanciamento a danno del patrimonio e del bilancio pubblico“.