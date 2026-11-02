Memoria|
Per il 4 novembre corona d’alloro al riqualificato monumento ai caduti di Saltocchio
Invito alla partecipazione dall’Istituto Storico Lucchese sezione Mauro Fedi di Ponte a Moriano. Benedizione dinale di don Mauro Lucchesi
Nell’anniversario del 4 novembre, fine della prima guerra mondiale, l’Istituto Storico Lucchese sezione Mauro Fedi di Ponte a Moriano, dopo aver sollecitato le varie amministrazioni comunali di Lucca negli ultimi 10 anni, ricevendo la giusta attenzione, per la revisione e manutenzione dei monumenti ai caduti della prima guerra mondiale di Sesto di Moriano e San Gemignano, invita la popolazione mercoledì alle 10 a Saltocchio dove si deporrà una corona di alloro al monumento, che si trova davanti al cimitero, che è stato rimesso al suo stato originale e intorno al quale è stata riparata la recinzione, dopo diversi atti vandalici fatti nel tempo e definito un’area a verde con piante di cipresso.
Nella solenne cerimonia saranno espresse preghiere con benedizione finale del parroco don Mauro Lucchesi e poi seguiranno interventi istituzionali in ricordo degli avvenimenti e situazioni particolari di alcuni militari locali durante la guerra.