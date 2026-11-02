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Rinnovato a Villa Bernardini l’impegno per il territorio del Lions Club Lucca Le Mura

2 novembre 2026 | 13:40
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di Redazione

Redazione

Rinnovato a Villa Bernardini l&#8217;impegno per il territorio del Lions Club Lucca Le Mura

Nel corso della serata è stato celebrato il socio Luca Marchi per il significativo traguardo dei 40 anni nei Lions Clubs International

Giovedì (29 ottobre) a Villa Bernardini, si è svolta la charter del Lions Club Lucca Le Mura, tradizionale appuntamento che ha riunito soci, autorità lionistiche e ospiti in una serata dedicata ai valori dell’amicizia, della solidarietà e del servizio.

Ad aprire la serata è stato il presidente del Lions Club Lucca Le Mura, Carlo Siclari, che nel suo intervento ha proposto una riflessione sul significato del lionismo, richiamando i valori che uniscono i soci e danno senso all’impegno del Club al servizio della comunità.

Particolarmente significativo l’intervento del governatore Piero Fontana, incentrato su due parole: “Concretezza e passione”. Un messaggio che ha sottolineato l’importanza di vivere l’esperienza lionistica con entusiasmo e, allo stesso tempo, con la capacità di trasformare valori e idee in azioni concrete al servizio degli altri e della comunità.

A testimoniare l’importanza dell’appuntamento anche la presenza del primo vicegovernatore Barbara Becherucci, del past governatore (Pdg) Giuseppe Guerra, del presidente della IV circoscrizione Maurizio Sonnoli e del presidente della zona G Giovanni Illibato che hanno condiviso con il Club questo importante momento della vita associativa.

Nel corso della serata è stato inoltre celebrato il socio Luca Marchi per il significativo traguardo dei 40 anni di appartenenza al Lions Clubs International, testimonianza di continuità e condivisione degli ideali lionistici.

La Charter è stata così non soltanto un momento celebrativo, ma soprattutto un’occasione di incontro e condivisione, capace di unire la storia del Club alla volontà di guardare avanti con nuovi progetti e nuove iniziative.

Nella cornice di Villa Bernardini, il Lions Club Lucca Le Mura ha rinnovato il proprio impegno verso il territorio e la comunità, facendo proprie quelle due parole, concretezza e passione, che hanno caratterizzato il messaggio della serata e che ben rappresentano lo spirito con cui continuare a vivere il servizio lionistico.